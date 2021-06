Gabon: Slam-action présente le festival international agroculturel « la renaissance des étoiles »

L'association culturelle Slam-action en collaboration avec Tic-Tac Slam a tenu une conférence de presse ce mardi 22 juin 2021 à l'Institut français du Gabon pour présenter le festival international agroculturel dénommé « la renaissance des étoiles » ayant pour but de réconcilier l'homme et la nature.

Réconcilier l'homme avec son environnement avec une approche artistique, culturelle et agricole sont les aspects qu'ont choisi l'association Slam-Action en partenariat avec Tic-Tac Slam dont le but est d'atteindre les Objectifs de Développement Durable. Cette initiative dite « agroculturelle », Slam Action entend affirmer son engagement ainsi que ses partenaires pour favoriser l'éducation et le bien-être par la pratique de l'art et la culture.

Apollo 13, khery Sesht3w, Maitre Engone et Eloquent Grand B entre autres ont édifié l'assistance sur le concept de ce festival débuté le 19 juin et qui prendra fin le 26 de ce mois. C'est au travers de deux axes à savoir réconcilier l'homme avec son environnement et reconstruire un monde plus durable pour les générations suivantes que ce festival a retenu pour apporter une réponse concrète aux problématiques précitées.

Plusieurs activités sont au programme pour cet événement riche en couleurs qui donne l'occasion de se réapproprier sa culture qui est une grande inconnue pour nombre de personnes. Ainsi, les plus jeunes connaitront leur identité au travers de ce voyage où contes, récits et épopées seront dévoilés avec des sonorités.