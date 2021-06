Sénégal: Entreprenariat et innovation - L'immi offre des formations en management et innovation

Les métiers du management et de l'innovation touchent tous les secteurs d'activité. Ainsi, du numérique à l'industrie, les compétences sont transversales et requièrent constamment des renforcements de capacités et d'innovations pour relever les nombreux défis de développement pour le continent africain.

Et pour ce faire, BEM management school Dakar a procédé mardi dernier au lancement de l'Institut des métiers du management et de l'innovation (Immi) à Dakar, une filiale de Bem management school. Les enseignements de trois mois axés sur les nouveaux médias (Journalisme & communication digitale, production Tv, cinéma & Entertainment) et arts culinaires & Entreprenariat démarrent en septembre prochain.

Youssou Ndour, parrain de l'Immi a salué l'approche du Pdg de Bem Dakar consistant à alléger les charges d'études à l'étranger supportées par les parents, la distance, la nostalgie avant d'appeler les étudiants et professionnels des médias à se former constamment pour faire face aux nombreux défis de développement durable. «Je lance un appel aux étudiants et professionnels des médias à se former constamment pour se tirer d'affaire, faute de quoi, ce sont des Japonais, Coréens, Chinois, Américains, Allemands, Français qui viendront gagner tous les marchés. Parce qu'ils se forment, renforcent constamment leurs capacités. Donc, le monde d'aujourd'hui nous contraint à embarquer la barque ou alors disparaitre». Pour lui : «le challenge, c'est de comprendre la globalité.

Les concurrents du Sénégal sont un peu partout dans le monde». Le Pdg de Bem Dakar Pape Madické Diop a laissé entendre qu'«il est motivé par la volonté de valoriser toutes les aptitudes des jeunes africains et sénégalais en particulier dans les métiers de management et de l'innovation». Car, pour lui : «la seule façon de se développer et développer son pays, son continent c'est de se former, disposer de ressources humaines de qualité ».