Sénégal: Nominations du Conseil des ministres du mercredi 23 juin 2021 - Vaste chamboulement dans l'administration territoriale

Le Conseil des ministres d'hier, mercredi 23 juin 2021, est caractérisé par un vaste mouvement au sein de l'Administration territoriale. Des gouverneurs et adjoints aux gouverneurs de régions aux sous-préfets d'arrondissements, en passant par les préfets et leurs adjoints, beaucoup de circonscriptions administratives du pays sont concernées par ces changements/nominations du Chef de l'Etat, au titre des mesures individuelles du Conseil. C'est le cas de la capitale Dakar qui a un nouveau préfet, tout comme le nouveau département de Keur Massar.

Au titre des mesures individuelles du Conseil des ministres qu'il a présidé au Palais de la République hier, mercredi 23 juin 2021, le président de la République a procédé à vaste chamboulement au sein de l'Administration territoriale. Tous les ordres de décisions, notamment des gouverneurs de régions et leurs adjoints aux sous-préfets d'arrondissements, en passant par les préfets et leurs adjoints, sont concernés par les décisions présidentielles. Ainsi, dans la région-capitale du Sénégal, précédemment Adjoint au Gouverneur de la région de Matam chargé des Affaires administratives, Cheikh Amadou Tidiane Ndoye est nommé Adjoint au Gouverneur de la région de Dakar chargé des Affaires administratives, en remplacement de Mbaye Dione, appelé à d'autres fonctions.

ALIOUNE BADARA SAMB, NOUVEAU GOUVERNEUR DE SAINT-LOUIS

Au même moment, Alioune Badara Samb n'est plus Préfet du Département de Dakar. Il a été promu Gouverneur de la Région de Saint Louis, poste vacant. Monsieur Samb aura comme adjointe chargée des Affaires administratives Madame Fatou Moctar Fall, précédemment Adjoint au Gouverneur de la région de Tambacounda chargée des Affaires administratives. Elle remplace à se poste Khadim Hann, appelé à d'autres fonctions. En plus de Dakar et Saint-Louis, les postes d'adjoints aux gouverneurs chargés du Développement ou chargés des Affaires administratives des régions de Diourbel, Tambacounda, Matam et Kaffrine ont été mutés.

MOR TALLA TINE DE MBOUR, NOUVEAU PREFET DE DAKAR

Au niveau des préfectures, Mor Talla Tine, précédemment Préfet du Département de Mbour, devient le Préfet du Département de Dakar, en remplacement d'Alioune Badara Samb, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Tine aura comme adjointe Madame Ndioro Sarr, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Saint Louis. Elle est nommée à ce poste, en remplacement de Malick Koné, appelé à d'autres fonctions. Et c'est Mamadou Lamine Mané, précédemment Préfet du Département de Kébémer, qui succède à Mor Talla Tine, comme nouveau Préfet du Département de Mbour.

KEUR MASSAR ET SES ARRONDISSEMENTS TIENNENT LEURS PREMIERS PREFET ET SOUS-PREFETS

Le tout nouveau département de Keur Massar aussi tient son premier préfet. Il s'agit de Sahite Fall, précédemment préfet du Département de Gossas, qui «est nommé Préfet du Département de Keur Massar, nouvelle création». En dehors des départements de Dakar, Mbour, Kébémer et celui nouvellement créé qu'est Keur Massar, Bignona, Nioro du Rip, Ranérou, Tivaouane, Kaffrine, Mbacké, Podor et Gossas ont également de nouveaux préfets. Tandis que les préfets des départements de Saint-Louis, Mbirkilane et Diourbel ont de nouveaux adjoints. En ce qui concerne les arrondissements, les nouvelles créations dans le cinquième département de la région de Dakar (Keur Massar) ont leurs premiers patrons. Ainsi, Serigne Mbacké Diawara, précédemment Sous-préfet de l'arrondissement de Darou Miname 2, est nommé Sous-préfet de l'arrondissement de Malika, nouvelle création. Khadim Gueye, précédemment Sous-préfet de l'arrondissement de Bona, atterrit à l'arrondissement de Yeumbeu, une nouvelle création dont il devient le premier Sous-préfet. Aussi Mouhamadou Wade, précédemment Sous-préfet de l'arrondissement de Mbadakhoune, est nommé Souspréfet de l'arrondissement de Jaxaay, nouvelle création.

GUEDIAWAYE: C'EST OFFICIEL POUR SAM NOTAIRE ET WAKHINAME NIMZATT

Les nouveaux arrondissements créés au sein du département de Guédiawaye à la faveur du nouveau découpage territorial de la région de Dakar, consacrant l'érection de Keur Massar, détaché de Pikine, en département, ont également leur tout premiers Sous-préfets. Papa Massaer Diop, «précédemment Sous-préfet de l'arrondissement de Sagatta Gueth, est nommé Sous-préfet de l'arrondissement de Sam Notaire, nouvelle création». Aussi Malick Thiao, «précédemment Sous-préfet de l'arrondissement de Cas Cas, est nommé Sous-préfet de l'arrondissement de Wakhiname Nimzatt, nouvelle création».

RUFFISQUE : DEUX SOUSPREFETS POUR SANGALKAM ET DIAMNIADIO

En outre les nouveaux arrondissements du département de Rufisque ont leurs «administrateurs civils». Ainsi Modou Bassirou Ndao, «précédemment Souspréfet de l'arrondissement de Bambilor, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Sangalkam, nouvelle création». Alors que Oumar Dia, «précédemment Sous-préfet de l'arrondissement des Niayes, est nommé Souspréfet de l'arrondissement de Diamniadio, nouvelle création». Plusieurs autres arrondissements de l'intérieur du pays se sont vus affectés de nouveau Sous-préfets, en remplacement de ceux en poste jusque-là dans ces localités. De même certains postes vacants ont été pourvus.

KEDOUGOU - ARRONDISSEMENT DE BANDAFASSI :Lamine Diop est le nouveau Sous-préfet

Au titre toujours des nominations du Conseil des ministres d'hier, mercredi 23 juin 2021, il est écrit que «Monsieur Moussa Gadio, Instituteur, matricule de solde n° 622 048/B, précédemment Adjoint au Sous-Préfet de l'arrondissement de Thiès Nord, est nommé Sous-Préfet de l'arrondissement de Bandafassi, en remplacement de Monsieur Mamadou Moustapha SECK, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite». Seulement, il s'agit d'une erreur puisque Monsieur Gadio est décédé depuis le 6 février 2021... C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur apporte la précision, dans un communiqué fait à Dakar, hier mercredi. «Le ministre de l'Intérieur informe les populations que c'est Monsieur Lamine Diop, Agent technique d'agriculture (ATA), matricule de solde n°605 448/C, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l'arrondissement de Sakal, qui est nommé Sous-préfet de l'arrondissement de Bandafassi, en remplacement de Monsieur Mamadou Moustapha Seck, admis à faire valoir ses droit à une pension de retraite», renseigne la source.

CONSEIL DES MINISTRES Textes législatifs et réglementaires

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres du mercredi 23 juin 2021 a examiné et adopté : «Le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de Sécurité sociale entre la République du Sénégal et le Royaume d'Espagne, signée à Dakar, le 22 novembre 2020; Le projet de loi de règlement pour l'année 2018; Le projet de loi de règlement pour l'année 2019 ; Le Projet de décret fixant les modalités de nomination du recteur dans les Universités publiques»