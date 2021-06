Ile Maurice: Réouverture phase 3 - Intervention du PM à la MBC vers 18 h 30

La troisième phase du déconfinement est-elle imminente ? Les autorités passeront-elles à l'étape suivante ?

Sachant, d'une part, que le nombre de cas actifs frôle la barre des 370 avec de nouveaux porteurs détectés au quotidien et, d'autre part, que les obligations imposées dans le secteur éducatif et celui de la Santé, pour l'heure, ont boosté le nombre de personnes vaccinées ? En tout cas, le Premier ministre (PM) s'adressera à la Nation aux alentours de 18 h 30 sur MBC 1, MBC Sat, Bhojpuri Channel, Senn Kreol, Kool FM et Best FM.

Depuis l'instauration du confinement le 10 mars en raison de la seconde vague de contaminations au Covid-19, le pays a vu une première phase de réouverture le 31 mars. Les banques, boulangeries, salons de coiffure, centres commerciaux, magasins, le secteur de la construction, les employés de maison ont alors pu reprendre leurs activités. Les personnes pouvaient circuler uniquement sur présentation d'un Work Access Permit (WAP). Le transport en commun, y compris le métro, avait aussi repris. À ce moment, l'ordre alphabétique s'appliquait toujours à l'entrée des supermarchés.

Quant aux lieux de culte et de prières ainsi que les mariages et les funérailles, ils étaient limités à cinq personnes. Si les foires restaient fermées, les bazars pouvaient, pour leur part, opérer mais sous des conditions sanitaires strictes. Sauf qu'il n'en a pas été le cas partout. Aussi, seuls les sports individuels étaient permis.

Puis, le 25 avril, dans une allocation télévisée, Pravind Jugnauth a annoncé la deuxième phase de réouverture pour le 1er mai. Depuis cette date, le WAP n'est plus requis pour circuler et l'ordre alphabétique n'est plus appliqué au supermarché notamment. Davantage d'activités ont repris alors que l'accès à la plage reste toujours interdit.

Ensuite, le 28 mai, c'est le ministre de la Santé Kailesh Jagutpal qui a annoncé la prolongation de la deuxième phase de réouverture jusqu'au 30 juin. Une décision prise par le High-Level Committee et le Conseil des ministres. À ce moment, le pays comptait un total de 62 cas actifs en cinq jours et Bonne-Terre et Camp-Diable étaient toujours décrétés zone rouge.