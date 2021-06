Afrique: Après le succès de ses euro-obligations - Le Groupe Ecobank ouvre la séance à la Bourse de Londres

Ecobank Transnational Incorporated (« Eti»), la société mère du Groupe Ecobank basée à Lomé, a été conviée aujourd'hui par la London Stock Exchange (Lse)

à une cérémonie virtuelle d'ouverture de séance pour célébrer le succès de l'émission de ses obligations Tier 2, conformes aux normes de développement durable, sur le marché principal du Lse. Selon un communiqué de presse, il s'agit de la première émission d'obligations Tier 2 conformes aux normes de développement durable d'une institution financière en Afrique subsaharienne.

«Cette émission Tier 2 est la première en Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud, à avoir une structure 10NC5 conforme à Bâle III au format 144A/RegS et est à présent cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres. Les obligations, qui arrivent à échéance en juin 2031, ont une option d'achat en juin 2026 et ont été émises avec un coupon de 8,75 % et des intérêts payables semestriellement à terme échu.

Un montant équivalent du produit net des obligations sera utilisé par Eti pour financer ou refinancer des actifs éligibles nouveaux ou existants tels que décrits dans le Cadre de financement durable d'Eti, disponible sur https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35SNpa4&data=04%7C01%7C%7C0f85d6bfd7d9464a9be908d937124f6f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637601374036456029%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QrjB8vvLQrGA9W02ri%2FWSWgRAbLh8wOBaHybgbGGCtM%3D&reserved=0 sur lequel DNV a émis une « Second Party Opinion ».

«L'intérêt des investisseurs pour cette émission d'euro-obligations Sophomore a été mondial, englobant le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique, atteignant une sursouscription de 3,6x, soit plus de 1,3 milliard $ EU à son apogée », explique-t-on.

« _Le vif intérêt des investisseurs du monde entier pour notre émission reflète leur confiance dans la stratégie de Ecobank et notre engagement en faveur du financement durable. Nous remercions la Bourse de Londres d'avoir accueilli Eti aujourd'hui et nous nous réjouissons des gains apportés à toutes nos parties prenantes_ », a déclaré Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe Eti. Citi, Mashreq, Renaissance Capital et Standard Chartered Bank ont participé à la transaction en tant que chefs de file associés et teneurs de comptes.