Sénégal: Financement du Promoged - La Bm, l'Afd, l'Aecid, la Bei mobilise un montant de 280 millions de dollars

Le Projet pour la promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (Promoged) a été lancé ce 24 juin 2021. C'était en présence du chef de l'Etat, Macky Sall.

A cette occasion, Nathan Belete, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal a pris la parole au nom l'Agence française de développement (Afd), de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (Aecid), de la Banque européenne d'investissement (Bei) et de la Banque mondiale. Selon, lui, l'un des objectifs les plus ambitieux du Promoged de créer un cadre favorable pour plus de 1 800 personnes qui vivent et travaillent sur la décharge soient dans les conditions les plus décentes et les plus dignes pour continuer à gagner leur vie.

«Pour atteindre cet objectif, vos partenaires que sont l'Agence française de développement, l'Agence espagnole de Coopération internationale pour le Développement, la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale vont assurer le financement du Promoged à hauteur de 280 millions de dollars. Il faut ajouter à ce financement une importante contribution du budget national du Sénégal », a confié le porte parole des partenaires techniques et financiers.

Ainsi, en six ans, souligne Nathan Belete, c'est au total près de 350 millions de dollars, soit 190 milliards de FCfa, qui seront investis pour donner accès à des services améliorés de gestion des déchets solides à environ 6 millions de Sénégalais et Sénégalaises, et renforcer les capacités d'au moins 90 municipalités.

Il a expliqué que le Promoged accompagnera par ailleurs le Gouvernement du Sénégal dans l'améliorationdu cadre institutionnel et réglementaire, le renforcement des capacités institutionnelles pour une amélioration effective de la gestion des déchets solides. M.Belete, d'ajouter à ces importants objectifs la construction d'une centaine de centres de collecte de recyclage et de valorisation des déchets.

Selon lui, l'une des activités phares du Promoged sera la réhabilitation progressive de la décharge de Mbeubeus pour répondre aux préoccupations des populations environnantes et des activités d'appui aux récupérateurs et personnes vulnérables travaillant sur cette décharge à travers un plan de restauration de leurs moyens de subsistance.