Afrique de l'Ouest: Bourse - Les indices de la BRVM, de nouveau au vert

Après leur repli de la veille, les indices de la Bourse Régionale des valeurs mobilières (BRVM) sont de nouveau au vert, enregistrant des hausses variables au terme la séance de cotation du jeudi 24 juin 2021.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) s'est retrouve avec un gain de 0,02% à 130,72 points contre 130,69 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a gagné 0, 44% à 160,71 points contre 160,00 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,177milliard FCFA contre 4,939 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 3,762 milliards FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 21,364 milliards FCFA, passant de 4815,200 milliards FCFA la veille à 4836,564 milliards FCFA ce jeudi 24 juin 2021.

Celle du marché des obligations a fini la journée de cotation en hausse de 2,46 milliards à 6620,121 milliards FCFA contre 6617,661 milliards FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Cote d'Ivoire (plus 7,44% à 650 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,23% à 445 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 5,45% à 3 580 FCFA), Total Sénégal (plus 4,61% à 1 930 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 3,69% à 8 290 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres BICICI Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 5 200 FCFA), BOA Mali (moins 6,03% à 1 480 FCFA), Crown SIEM Cote d'Ivoire (moins 1,12% à 440 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 0,72% à 1 380 FCFA) et Palm Cote d'Ivoire (moins 0,68% à 4 350 FCFA).