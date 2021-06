Congo-Brazzaville: Environnement - Eve Bazaïba satisfaite de la stratégie de la Bralima

La vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable (VPM-MEDD) s'est dite concernée au plus haut point par le nouveau programme de la société brassicole sur la protection de l'environnement, qui vise à lutter contre la pollution notamment au niveau de l'émission de CO2 et de recyclage des eaux usées.

La VPM-MEDD, Eve Bazaïba Masudi, a visité, le 24 juin, les installations de la Bralima. Sur place, le numéro un de l'Environnement et Développement durable en RDC, exploré principalement l'usine de recyclage des eaux usées montée par cette société brassicole, qui rentre dans le cadre de son nouveau programme sur la protection de l'environnement. « Je crois qu'à ce stade, au-delà de tout ce qu'il y a comme technicité, nous apprécions ce qui est fait », a indiqué la vice-Première ministre.

Mme Eve Bazaïba a, en effet, dit se sentir concernée au plus haut point par ce programme de la Bralima, qui vise à lutter contre la pollution notamment au niveau de l'émission de CO2 ou de recyclage des eaux usées. La VPM-MEDD a également apprécié à sa juste valeur le partenariat à tisser avec Bralima, dans le cadre de la création d'emplois, de la protection de l'environnement, de l'assainissement ainsi que de protection de la population. « J'ai d'abord apprécié l'initiative de la Bralima de m'inviter à venir assister au lancement de son nouveau programme sur la protection de l'environnement. Ce qui m'intéresse au plus haut point parce que cela fait partie des interactions classées qui, par leur travail, émettent des déchets en termes de pollution », a-t-elle expliqué.

La protection de l'environnement et de la population

La VPM Eve Bazaïba a rappelé que dans le rôle de l'Etat, il y a la protection des initiatives privées sur la création d'emplois. Mais, à l'en croire, l'Etat doit également faire en sorte que la population bénéficiaire, les consommateurs soient protégées en termes de qualité des produits mais aussi qu'il n'y ait pas de dégâts par rapport aux conséquences qui peuvent provenir de ces produits dérivés. C'est par ces considérations qu'elle justifie son satisfécit face à ce programme de la Bralima, qui vise la protection de l'environnement, l'assainissement et le développement durable.

Mme Eve Bazaïba a, par ailleurs, rassuré de la mise en place des partenariats en vue de permettre une synergie dans la lutte contre la pollution. Maintenant, a-t-elle dit, nous sommes tous appelés à devoir lutter contre cette pollution que ça soit au niveau de l'émission du CÖ2 ou de l'utilisation des eaux usées.

Pour la Bralima, qui possède tout un volet environnemental, au-delà de saluer la VPM-MEDD, elle a également voulu, comme l'a souligné son corporate affairs director, Myoto Liyolo, lui présenter ces installations et lui faire découvrir sa stratégie de développement durable d'ici à 2030. « Cette stratégie a plusieurs piliers et il y a un très grand volet lié à l'environnement, à l'assainissement et au développement durable », a avoué Mme Liyolo. Et de noter que cette usine de traitement des eaux usées est l'une de seules usines de ce type dans le pays. Mme Myoto Liyolo a rassuré de trouver des moyens afin de créer des partenariats pour pouvoir amener cette technologie à d'autres entreprises dans le secteur.