Congo-Kinshasa: Eruption volcanique de Nyiragongo - L'Unicef salue le soutien de la Corée du Sud

Le gouvernement de la République de Corée vient de poser un geste du cœur à l'endroit de la population victime de l'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma, dans le Nord-Kivu, en apportant une contribution de cent cinquante mille dollars américains pour une intervention d'urgence en faveur des sinistrés.

Dans un communiqué rendu public, l'Unicef à félicité l'assistance du peuple coréen. « La généreuse contribution de la Corée du Sud aidera le travail de l'Unicef pendant la deuxième phase de l'intervention, qui se concentre actuellement sur les zones touchées par la lave, à savoir Goma, Karisimbi, Nyiragongo et Kirotshe », indique l'agence onusienne.

Avec l'appui de ses partenaires, l'Unicef a construit huit salles de classe provisoires dans trois écoles élémentaires qui accueillent huit cent quarante élèves dont les écoles ont été détruites par la lave; il a intensifié la surveillance, les enquêtes et les activités de réponse rapide autour des cas suspects de choléra.

L'agence onusienne a également commencé la construction d'une canalisation de trois cents mètres de long pour desservir la population locale à Nyiragongo, et évalué la réhabilitation de 25 km de réseaux d'eau à Sake. L'Unicef intervient aussi dans la recherche des familles des enfants qui se trouvent encore dans des centres de transit et des familles d'accueil.

Il y a lieu de rappeler que lors de la survenue de l'éruption volcanique de Nyiragongo, l'Unicef et ses partenaires ont été parmi les premiers à répondre à l'urgence volcanique et, durant la première phase de l'intervention, ils ont fourni une aide vitale aux personnes fraîchement déplacées. Plus précisément, l'Unicef a réuni plus de mille deux cent cinquante enfants séparés de leurs familles ; fourni de l'eau à plus de trente mille personnes par jour par le biais de camions-citernes, et réhabilité le système d'eau qui profite à cent trente mille personnes dans les quartiers nord de Goma. En outre, elle a mis en place soixante points de chloration et renforcé les activités de surveillance, d'investigation et de réponse rapide autour des cas suspects de choléra à Sake, Minova et Goma.

Environ deux cent trente-quatre mille personnes ont été déplacées dans les jours qui ont suivi l'éruption, principalement à Sake, Minova et Rutshuru, à l'est de Goma. Plus de trois mille cinq cents maisons, sept écoles et quatre centres de santé ont été détruits à Buhene, Kibati et Kibumba, au nord-est de Goma, et environ cent quatre-vingt-quinze mille personnes n'ont plus accès à l'eau potable. L'éruption a causé la mort de trente-deux personnes dont trois enfants, tandis que quarante personnes ont été portées disparues.