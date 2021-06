Maroc: Opération Marhaba 2021 - Ouverture à Rabat d'un centre d'accueil au profit des MRE (Fondation Hassan II)

Rabat — La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger ouvre du 25 juin au 15 septembre 2021 un centre d'accueil dédié aux MRE, au siège de la Fondation à Rabat, dans le cadre de l'opération Marhaba 2021.

"Des cadres spécialisés dans différents domaines notamment (juridique et économique) se mettront à la disposition de nos concitoyens de l'extérieur pour répondre à leurs besoins et à leurs requêtes", indique jeudi un communiqué de la Fondation,précisant que le centre sera ouvert du lundi au samedi (10H à 17H).

Deux cadres spécialisés représentant la Direction générale des Impôts et celle de l'Agence nationale de la Conservation foncière seront présents au sein de la Fondation pour apporter assistance et conseil. La Direction Générale des Douanes sera en ligne avec la Fondation Hassan II pour répondre aux requêtes en lien avec leur domaine d'intervention, précise-t-on.

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger dispose d'un pôle d'assistance juridique et sociale qui soutient, tout au long de l'année, les MRE dans leurs difficultés liées aux procédures juridiques et administratives. Ce pôle les informe, les conseille, les oriente et leur apporte aide et assistance.

Selon le communiqué, le pôle promotion économique soutient les investisseurs durant les différentes phases de réalisation de leurs projets au Maroc à travers l'orientation, l'information et l'accompagnement.

Le site de la Fondation fournit, par ailleurs, des informations en continu sur les actualités de la compagnie Royal Air Maroc et de la direction de la Marine Marchande à travers sa rubrique Marhaba 2021, ajoute la même source, relevant d'autre part qu'un service à distance est assuré pour contacter le pôle économique : (212) 07 62 84 11 65 et le pôle assistance juridique et sociale : (212) 07 62 86 92 59.

Les services "Demande d'assistance juridique" et "Requête économique" sont également accessibles à travers le site de la Fondation www.fh2mre.ma, alors que l'adresse e-mail : bod@fh2mre.ma consacrée à l'envoi du courrier.

Cette opération se fera dans le respect des mesures sanitaires de prévention contre la pandémie de Covid-19, conclut le communiqué.