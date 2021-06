Ile Maurice: Campagne de vaccination contre la Covid-19 - Maurice atteint la barre des 500 000 vaccinés

communiqué de presse

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a effectué une visite au Conseil de district de Quartier Militaire, cet après-midi, pour faire le point sur la campagne de vaccination en cours contre la COVID-19, où la barre des 500 000 personnes vaccinées a été atteinte. Quelque 800 personnes ont reçu leur première dose aujourd'hui au Conseil de district et l'exercice de vaccination s'y poursuivra demain.

La Vice-premier ministre, ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal, ainsi que d'autres personnalités éminentes étaient présents à cette occasion.

Dans une déclaration, le Premier ministre a rappelé que la campagne de vaccination a démarré en janvier 2021 et que, dès que les vaccins étaient disponibles sur le marché, le gouvernement a entrepris les actions nécessaires pour se procurer des doses pour la population. Il a félicité les pays, en particulier l'Inde et la Chine, qui ont aidé Maurice à se procurer des vaccins, et a ajouté que le gouvernement fait de son mieux pour se procurer des doses supplémentaires. De ce fait, un contingent de Spoutnik V arrivera à Maurice en provenance de Russie, quelque 500 000 autres doses de Sinopharm seront achetées de Chine et davantage de doses de vaccins devraient être reçues de la COVAX Facility, a-t-il souligné.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, espère que Maurice reçoive bientôt les doses supplémentaires de vaccins afin de mieux planifier sa campagne de vaccination pour atteindre l'objectif d'inoculer 60% de la population le plus rapidement possible. Le fait que plus de 500 000 personnes aient été vaccinées, a-t-il fait ressortir, signifie qu'un adulte sur deux a été vacciné avec au moins une dose de vaccin à ce jour.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a félicité tous ceux qui ont été vaccinés. Il a indiqué qu'ils ne protégeaient pas qu'eux uniquement mais aussi les membres de leur famille contre la COVID-19. La pandémie, a-t-il rappelé, a également eu des effets négatifs sur l'économie et certains secteurs n'ont toujours pas pu reprendre leurs activités.

En outre, il s'est dit satisfait que plus de 40% de la population ait reçu la première dose de vaccin par rapport à un pourcentage plus faible pour certains autres pays développés. Le Premier ministre a toutefois déploré le fait que le continent africain soit le dernier à recevoir des vaccins, avant de souligner que très peu de pays d'Afrique ont pu se procurer le vaccin jusqu'à présent.

De plus, le Premier ministre a de nouveau réitéré son appel à tous ceux éligible pour se faire vacciner à le faire au plus vite.