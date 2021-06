Ile Maurice: Le premier ministre annonce les modalités de la réouverture à partir du 1er juillet 2021

communiqué de presse

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a annoncé ce soir, les modalités de la réouverture à partir du 1er juillet 2021, lors dans une allocution télévisée sur la Mauritius Broadcasting Corporation.

Elles sont comme suit :

Les rassemblements sociaux d'un maximum de 50 personnes seront autorisés ;

Les restaurants, food courts peuvent reprendre leurs activités ;

Les lieux de culte et les événements culturels/sociaux peuvent reprendre avec un maximum de 50 personnes ;

Les funérailles et mariages peuvent être organisés avec un maximum de 50 personnes ;

Les centres communautaires et sociaux, les Citizens Advice Bureaus et les Village Halls fonctionneront selon un système d'ordre alphabétique ;

Les activités sportives pourront reprendre, et des centres de fitness (gymnase/complexe sportif) seront ouverts ;

L'accès à la plage publique sera autorisé pour les activités telles que la marche et la natation, mais pas les pique-niques ; et

Les casinos et les maisons de jeux, les théâtres, les discothèques, ainsi que les salles de cinéma seront fermés.

Le Premier ministre Jugnauth a souligné que ces activités seront autorisées mais dans le strict respect des protocoles et mesures sanitaires.

Il a rappelé qu'après une quinzaine de mois depuis l'épidémie de COVID-19 dans le pays, nous marquons aujourd'hui un nouveau tournant dans notre combat contre la pandémie.

Selon lui, nous devons tous rester vigilants et disciplinés dans notre lutte car la pandémie sera présente sous une forme ou une autre.

Il a observé qu'avec la résurgence de la pandémie cette année-ci, le gouvernement a géré la situation différemment, tel qu'avec la mise en place du système de zone rouge.

L'arrivée des vaccins contre la COVID-19, a-t-il dit, nous a donné la capacité de mieux gérer la situation, et sur cette note a exprimé sa gratitude envers l'Inde qui a fourni une assistance au pays en ces temps difficiles, et à la Chine car nous avons pu nous en procurer plus de vaccins.

Il a indiqué que la 500 000e dose de vaccin COVID-19 a été administrée aujourd'hui, et qu'environ 40 % de la population a été vaccinée avec une première dose, ce qui représente un adulte sur deux.

Nous approchons de notre objectif d'inoculer 60% de la population pour atteindre une immunité collective, ce qui nous permettra d'aller de l'avant avec notre plan de réouverture de nos frontières, a-t-il déclaré.

Il a également rappelé qu'à partir du 15 juillet 2021, le pays sera prêt à s'ouvrir aux voyageurs internationaux. L'assouplissement des protocoles et mesures sanitaires stricts ainsi que la levée des restrictions, la réouverture complète des frontières en octobre dépendront du nombre et du type de cas communautaires de COVID-19 et le nombre de personnes vaccinées.

Dès que nous atteindrons les 60% de personnes vaccinées avec la deuxième dose, nous atteindrons un stade de sécurité sanitaire, a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a mis l'emphase sur la détermination et la résolution du gouvernement à se procurer des vaccins pour la population dans cette conjoncture économique difficile. Il a ajouté que le gouvernement agissait pour la protection de la santé de la population et en particulier des enfants. Il a souligné que ceux qui travaillent dans les secteurs de la santé et de l'éducation ont été encouragés à se faire vacciner, et environ 90 % ont été vaccinés jusqu'à présent.

Il s'est dit fier de la réussite du pays à atteindre un niveau aussi élevé de citoyens vaccinés.

Le Premier ministre Jugnauth estime qu'il est temps que la nation, ensemble, reconstruise la République de Maurice en ajoutant que dans ce nouveau tournant nous devons faire les bons choix. Celles-ci, a-t-il dit, ont guidé les actions du gouvernement et nous ont permis aujourd'hui d'aller de l'avant avec la réouverture de nos frontières et la levée des restrictions.

Le Premier ministre a observé qu'avec la vision, la détermination et le travail acharné du gouvernement, et avec l'unité de la nation, d'énormes réalisations pour notre nation peuvent être accomplies.