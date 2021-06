Maroc: Huawei Maroc partenaire du 9ème Forum-exposition international de la plasturgie

Casablanca — Premier associé de l'industrie 4.0 au Maroc et leader mondial des technologies de l'information et de la communication (TIC), Huawei Maroc a été partenaire de la 9ème édition du Forum-exposition international de la plasturgie qui s'est tenue du 16 au 23 juin à Casablanca.

Intervenant au premier panel de cette 9ème édition, initiée par la Fédération Marocaine de la Plasturgie (FMP) sous le thème "la plasturgie marocaine: relance post crise sanitaire, souveraineté industrielle et économie circulaire", Chakib Achour, directeur Marketing et Stratégies de Huawei au Maroc a souligné que le ministère de tutelle a placé l'industrie 4.0 au cœur de la transformation digitale du Maroc.

De l'avis de M. Achour, "pour réussir cette transformation il faut se donner les moyens en mettant en place d'abord les infrastructures nécessaires". Dans ce sens, il a affirmé que la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a ouvert les yeux sur la nécessité de la connectivité pour passer d'une industrie robotisée à une industrie digitalisée.

De son côté, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a insisté sur l'importance de valoriser le "Made in Morocco" pour accélérer l'investissement et la création d'emplois dans le secteur de la plasturgie.

Il a, en outre, souligné que ce secteur fait face depuis des années à plusieurs défis qu'il faut relever rapidement afin de lui permettre de saisir pleinement les opportunités liées au covid-19, de monter en puissance et de gagner en compétitivité, relevant que l'absence de la préférence nationale est "un premier challenge".

Ce rassemblement des décideurs et des professionnels de l'industrie plasturgique s'est tenu en mode hybride par respect aux mesures sanitaires préventives pour lutter contre la propagation de la pandémie du covid-19.

Plus de 300 professionnels nationaux de la plasturgie et 40 invités internationaux appartenant à 6 pays des quatre coins du globe ont été au rendez-vous pour discuter des défis et des ambitions du secteur. A l'ordre du jour également des échanges "BtoB" et en "live".

Par son partenariat à la 9ème édition de ce forum-exposition, Huawei Maroc espère enrichir le débat en abordant plusieurs axes, notamment, celui de l'industrie 4.0, le rôle des nouvelles technologies dans le processus de la relance industrielle post-covid, les atouts de l'innovation pour le secteur de la plasturgie.

Huawei Maroc est conscient que l'industrie 4.0 est synonyme de transformation digitale, son implication auprès du secteur de la plasturgie marocain vient pour apporter des changements organisationnels et technologiques. L'entreprise souhaite apporter un coup de force à cette industrie en participant à sa transformation et sa modernisation par des machines intelligentes et connectées.

Cette nouvelle édition du Forum-exposition international de la plasturgie s'est tenue sous l'égide du ministère de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique avec l'appui de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et de Maroc PME.