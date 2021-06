Maroc: Conseil du gouvernement - Exposé sur la stratégie nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes

Rabat — Le Conseil du gouvernement réuni, jeudi à Rabat, a suivi un exposé sur la stratégie nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles à l'horizon 2030.

Dans cet exposé, l'accent a été mis sur les motifs ayant présidé à l'élaboration de cette stratégie nationale qui intervient dans un contexte où le Maroc a réalisé, sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI, d'importants acquis en faveur de la femme marocaine à tous les niveaux, indique un communiqué publié à l'issue du Conseil.

L'exposé a aussi mis en avant les enjeux et défis qui doivent être relevés à l'horizon 2030 pour la réalisation de la protection effective des femmes victimes de la violence, à même de leur permettre l'accès immédiat et efficient à tous les services, rappelant les importantes données statistiques du phénomène de la violence contre les femmes et les filles au Maroc ainsi que les problématiques inhérentes à la lutte contre ce fléau, surtout que la violence à l'égard des femmes et des filles demeure une question complexe et multidimensionnelle où s'entrecroisent les aspects social, culturel, pédagogique, juridique et économique.

Les objectifs et les fondements de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles à l'horizon 2030, qui a été élaborée suite à un long processus de concertation avec tous les départements ministériels, les institutions nationales, les associations de la société civile, les élus locaux, les mécanismes de coordination régionale et locale pour la lutte contre la violence à l'encontre des femmes, la commission nationale de prise en charge des femmes victimes de violences et les partenaires internationaux, ont été également évoqués dans cette présentation.

De même, un aperçu a été donné sur la structuration, les axes, les objectifs et les mesures programmées dans le cadre de cette stratégie nationale ainsi que sur le système de gouvernance qui sera adopté pour garantir la réalisation de la vision de cette stratégie, en l'occurrence la garantie du droit de la femme et de la fille marocaine à une vie exempte de toute forme de violence et de discrimination.