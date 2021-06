Afrique: Africa Sports - Pourquoi Doré Lassina veut revenir

L'Africa Sports est sous administration provisoire depuis quelques semaines sur décision du Comité de normalisation de la Fif.

Yves Zogbo Junior, président du comité de normalisation de l'Africa a pour mission de restructurer le club sur le plan administratif en le dotant de nouveaux textes et en organisation une assemblée générale élective.

Bien que la tâche ne soit pas facile vu les positions des uns et des autres au niveau des dirigeants du club, les ambitions pour diriger le club ne manquent. Parmi ces personnes intéressées pour prendre en main le club, un ancien dirigeant.

En effet, depuis quelques jours, Doré Lassina, ne cache plus son désir de reprendre les choses en main. « Oui, je souhaite retrouver la présidence du club vert et rouge que j'ai quittée en 2002. Je ne veux pas être président pour être président. Je veux revenir pour faire renaître le club. Je veux entamer un chantier de reconstruction titanesque pour redorer le blason de la formation vert et rouge terni par sa relégation en Ligue 2 et par les nombreuses crises », a-t-il confié à un confrère.

Et selon certaines indiscrétions, il est à l'œuvre en consultant des membres associés pour leur faire part de son projet pour le club vert et rouge. A ses interlocuteurs, Doré Lassina a expliqué vouloir apaiser la tension et unir toutes les têtes fortes du club pour une véritable reconstruction.

« Je connais mieux la maison vert et rouge. Je suis celui autour de qui peut se faire le rassemblement des filles et fils de l'Africa. Je peux rassembler tous les mécontents afin de ramener définitivement le calme dans notre club. Pour ce faire, j'ai consulté Alexis Vagba, Antoine Bahi, les membres du Comité de normalisation pour la section football de l'Africa et certains anciens footballeurs », a-t-il ajouté.

Il faut rappeler que Doré Lassina a déjà dirigé l'Africa Sport entre 1995 et 2002. Il a remporté sous son mandat une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1999 et perdu une finale de Super coupe en 2000 contre le Raja de Casablanca.