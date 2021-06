Gabon: La question des aménagements côtiers et la gestion du littoral débattue par les experts gabonais

La question des aménagements côtiers et la gestion du littoral se pose avec acuité au Gabon. C'est au regard de cette interrogation que le Ministère des Affaires étrangères, via la Direction générale de Droit de la Mer, en collaboration avec le Centre d'Etudes et de Recherche en Géosciences Politiques et Prospective (Cergep) organisent le séminaire y relatif . Séminaire qui se déroule à Libreville du 24 au 25 juin 2021 et animé par plusieurs experts en la matière.

La question des aménagements côtiers et la gestion du littoral se pose avec acuité et préoccupe les experts gabonais. Ce qui explique d'ailleurs, l'organisation d'un séminaire sur "Les aménagements côtiers et gestions du littoral au Gabon : acteurs et défis". Il s'agira, au cours de cette rencontre du donner et du recevoir, d'échanger et de renforcer des capacités dans l'un des défis majeurs auxquels sont actuellement confrontés les Etats côtiers.

En sa double qualité de Directeur du Centre d'Etudes et de Recherche en Géosciences Politiques et Prospective (Cergep), de l'Université Omar Bongo et d'expert, le Professeur Marc-Louis Ropivia, intervient sur la question. Pour lui, le thème de ce troisième séminaire est "un objet disciplinaire et scientifique dont on ne peut nier la prééminence de la Géographie et l'implication efficace des Géographes gabonais". Il a de ce pas, invité humblement les spécialistes des questions littorales et maritimes ainsi que les pouvoirs publics , à méditer profondément sur l'avenir immédiat des environnements côtiers .

Représentant le ministre des Affaires étrangères, Pacome Moubelet-Boubeya empêché, Denise Landria Ndembi Nziengui, Ambassadeur du Gabon, Secrétaire Général Adjoint a fait savoir que les zones côtières se caractérisent par leur complexité, leur sensibilité et leur vulnérabilité. "Maritimisation de l'économie mondiale et la littoralisation croissante des activités socio-économiques telles que les activités pétrolières offshore, le transport maritime, les activités halieutiques , minières et touristiques, font peser de réelles menaces sur cette zone" fait-elle savoir.

Le Professeur Marc-Louis Ropivia a expliqué que le dérèglement climatique actuellement observé, induit une transgression marine ( une élévation du niveau de la mer) aux conséquences dévastatrices pour les écosystèmes naturels et les établissements humains côtiers .Aussi, poursuit-il en appuyant que l'aménagement des littoraux apparaît désormais comme "la pierre angulaire de toute conception nouvelle d'aménagement du territoire autant que défi majeur que doit impérativement relever les gouvernants des Etats côtiers , africains surtout".

Deux jours durant, les experts débattrons des questions relatives aux aménagements côtiers et la gestion du littoral, tout en espérant que les solutions seront trouvées et leur mise en application verra le jour par les gouvernants des Etats côtiers , ceux du continent noir.