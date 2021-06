Gabon: Ogooé Lolo - La Direction provinciale des Eaux et Forets et les opérateurs économiques filière bois en mode "Café forestier"

La Direction provinciale des Eaux et Forêts de l'Ogooué-Lolo a organisé "un café forestier" avec les opérateurs économiques de la filière bois. Les objectifs visés par ce Café forestier ,animé par Paulin Franck Mbeme Otsagha, Directeur provincial des Eaux et Forets, c'est répondre à la volonté des plus hautes autorités qui souhaitent voir toutes les concessions forestières certifiées.

En 2018, les autorités gabonaises avaient émis le souhait de voir toutes les concessions forestières certifiées d'ici 2022. C'est pour répondre à cette exigence et sur instruction du ministre en charge des Eaux et Forêts, Pr Lee White, que la Direction provinciale de ladite administration a organisé cette rencontre. Une rencontre dénommée "Café forestier", animé par Paulin Franck Mbeme Otsagha, Directeur provincial des Eaux et Forets.

Lors de ces échanges, les objectifs généraux et spécifiques pour les sociétés d'être certifiées ont été mis en lumière. Les intervenants ont dévoilé aux opérateurs économiques présents à cette réunion, les bénéfices et les axes sur lesquels l'administration peut apporter de l'assistance technique afin de conforter la position forestière de la province. La province de l'Ogooué lolo est considérée comme une région laboratoire du fait de sa bonne gestion des forêts, grâce à ses initiatives forestières. Certaines sociétés de la filière bois de la province sont déjà certifiées.

Les opérateurs économiques ont salué cette belle initiative de la Direction provinciale de l'Ogooué-Lolo. Elle se poursuivra afin que les concessions forestières soient dans les normes d'ici 2022. Rappelons à des fins utiles que le Gabon recevra une récompense financière de la part de la Norvège, et ce, pour avoir respecté ses engagements prisent lors de la signature de l'accord de Paris sur la protection de l'environnement et de sa forêt en particulier.