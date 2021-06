Burkina Faso: Commémoration du 46e anniversaire de la CEDEAO - Sous le signe de la solidarité africaine

Le secrétaire général du ministère en charge de l'intégration africaine, Seydou Sinka a souligné que l'intégration des Etats doit faire place à l'intégration des peuples.

Le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'Extérieur a commémoré, le jeudi 24 juin 2021 à Bobo-Dioulasso, le 46e anniversaire de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Un panel sur le thème :« La solidarité au-delà de la pandémie » a marqué cette célébration.

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) commémore cette année, son 46e anniversaire sur le thème : « La solidarité au-delà de la pandémie ». A cette occasion, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'Extérieur a organisé un panel sur ce même thème, le jeudi 24 juin 2021à Bobo-Dioulasso. Depuis 2020, le monde est confronté à une crise sanitaire sans précédent, a laissé entendre le secrétaire général du ministère en charge de l'intégration africaine, Seydou Sinka. Une crise qui, à ses yeux, a eu des répercussions sur la croissance économique des Etats. D'où la décision de la CEDEAO de commémorer le 46e sur ce thème. D'après lui, le thème est à la fois symbolique et porteur d'espoir et d'espérance pour l'Afrique. Car, a-t-il poursuivi, il traduit la capacité de résilience commune des populations face à l'adversité mais surtout sa foi en l'avenir. Poursuivant, il a souligné que l'intégration des Etats doit faire place à l'intégration des peuples. C'est pourquoi, a-t-il dit, la CEDEAO doit travailler en brisant les barrières des frontières et en œuvrant à une efficacité de la libre circulation des personnes et des biens.

La CEDEAO doit se rapprocher du citoyen lambda

Cette commémoration a été l'occasion de rappeler certains principes du vivre- ensemble, de solidarité, de fraternité africaine aux communautés étrangères et burkinabé.

Cette commémoration est donc l'occasion de rappeler certains principes de vivre ensemble de solidarité, fraternité africaine. Et Seydou Sinka de souligner que « Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin », a-t-il soutenu. « Replacer les citoyens au centre des actions communautaires requiert de tous, une prise de conscience quant aux enjeux du processus d'intégration et d'engagement à l'approfondissement dudit processus ».

Le choix porté sur la ville de Sya pour la commémoration cet anniversaire est à la fois un « symbole » et une «logique ». Symbole en ce sens que Bobo-Dioulasso est un carrefour et une ville historique de migration africaine, a justifié M. Sinka. En effet, à l'en croire, la ville accueille de nombreuses communautés bien intégrées et vivant en parfaite harmonie avec les burkinabè. Le représentant-résidente de la CEDEAO au Burkina Faso, Tièna Coulibaly, pour sa part, a remercié le département en charge de l'intégration pour la tenue de ce panel. Pour lui, la CEDEAO doit se rapprocher du citoyen lambda. Tièna Coulibaly a affirmé que la CEDEAO est engagée à prendre en charge les préoccupations des populations et l'une d'elle est la pandémie de coronavirus avec ses conséquences socioéconomiques. C'est pourquoi, a-t-il indiqué, la CEDEAO intensifie les actions en direction des préoccupations particulières des populations et leur suivi.