Burkina Faso: Réalisation d'infrastructures urbaines - Un village artisanal en gestation à Ouahigouya

La délégation échangeant sur le terrain avec les responsables des entreprises des différents chantiers.

Le Secrétaire permanent du Programme sectoriel des transports (SP/PST), Daouda Diakité, a visité, le mercredi 23 juin 2021, dans la ville de Ouahigouya, le chantier de bitumage de la voirie urbaine, le site du futur village artisanal, la plateforme maraîchère à réhabiliter et un site maraiîcher à aménager.

Dans le cadre du Projet de transport et développement des infrastructures urbaines (PTDIU), il est prévu la construction d'un village artisanal, la réhabilitation de la plateforme maraîchère et le bitumage de la voirie urbaine de 7 km. Pour constater l'état d'avancement des travaux, le Secrétaire permanent du Programme sectoriel des transports (SP/PST), Daouda Diakité a visité les différents sites, le mercredi 23 juin 2021, à Ouahigouya. Le premier site a été l'aire de stationnement devant accueillir les camions des personnes affectées par la construction du village artisanal, prévu sur l'ancien site de la gare routière de Ouahigouya . Ainsi, il faut reloger les occupants et démarrer la construction de l'infrastructure. « Un espace de 3 ha a été délimité pour cela et l'entreprise a été sélectionnée. Tout est fin prêt pour commencer les travaux », a souligné le représentant du maire de la Commune de Ouahigouya, Daouda Ben Salam Ouédraogo.

En plus, il est prévu la construction d'un marché pour ceux qui mènent des activités marchandes. En ce qui concerne le site du village artisanal, il suffit de reloger les occupants et les travaux vont débuter, a laissé entendre le représentant. C'est sur un espace de 1,5ha que seront construits un bloc d'exposition, 10 ateliers, un hangar de travail, une buanderie, un bloc de toilettes, un poste de contrôle, un local technique et des espaces verts, le tout d'une valeur d'environ 400 millions F CFA. Ensuite la délégation a mis le cap sur le site de la plateforme maraîchère construite depuis 2009. Là-bas, il est prévu une réfection des boutiques, des magasins, de la chambre froide et des latrines. Le tout pour une enveloppe financière d'environ 100 millions F CFA.

Le financement est déjà disponible

... et ces boutiques délabrées de la plateforme maraîchère feront peau neuve.

« L'entreprise est prête à commencer les travaux », a indiqué le directeur général de l'entreprise, Téwendé Sandwidi. En sus, la délégation a visité les travaux de bitumage de la voirie urbaine, longue de 7km. « Nous devons bitumer la voie en béton bitumineux comme l'exige le bailleur avec de l'éclairage public et des caniveaux comme commodités. Nous avons commencé en avril dernier, aujourd'hui nous sommes à un taux d'exécution de 20% pour un taux de délai consommé de 60% », a souligné le directeur technique de l'entreprise, Lucien Zongo. Par ailleurs, il a rassuré que le délai de fin septembre sera respecté. Cette voirie va coûter plus de 3 milliards 940 millions FCFA. Enfin, la visite des hôtes du jour a pris fin à Goinré, sur le site devant abriter un périmètre aménagé.

Il s'étend sur 50 ha pour un budget de 450 millions de FCFA. Une fois aménagé, il sera mis à la disposition de la population pour exploitation. Pour M. Diakité, il est venu toucher du doigt la mise en œuvre des investissements et échanger avec les acteurs afin qu'ils puissent accélérer les travaux. « Il y a une satisfaction, mais il faut que le rythme s'accélère, car nous sommes tenus par les exigences du bailleur de fonds, qu'est la Banque mondiale. D'autres visites s'effectueront en vue de suivre pas à pas le déroulement des travaux », a soutenu le SP/PST. A l'écouter, la cité de Naaba Kango a reçu une enveloppe financière de plus de 5 milliards de FCFA pour réaliser toutes ces infrastructures d'ici la fin de l'année 2021. Pour Daouda Ben Salam Ouédraogo, ces ouvrages vont qualitativement changer le niveau de vie des populations en termes de mobilité urbaine et de développement économique.