Burkina Faso: ASFAV 1973 - 1975 - Aux bons souvenirs de Sy Makan

Les joueurs de l'Association sportive des forces armées voltaïques (ASFAV) entre 1973 et 1975 ont rencontré le mercredi 23 juin 2021 Makan Sy, un de leurs ex-coéquipiers. Ce Sénégalais d'origine, de passage à Ouagadougou et qui a partagé les beaux temps de l'équipe militaire de football, s'est remémoré la belle vie vécue au Burkina. Que de souvenirs !

Makan Sy pour les Sénégalais, Sy Makan pour les Burkinabè et «le Gorgui de l'ASFAV» pour les supporters de l'ancienne ASFAV ; c'est ce jeune sous-officier originaire du pays de la Téranga qui a débarqué au Burkina et au Prytanée militaire de Kadiogo un 1er mai 1973. Comme une fleur en pleine éclosion, il va vivre son aventure, surtout sportive, mémorable. Au temps de sa splendeur, Sy Makan était ce milieu de terrain au talent immense mais qui se foutait du football. Arrivé comme instructeur militaire, il sera vite enrôlé dans l'effectif de l'ASFAV avec des coéquipiers comme Paul Yaméogo, dit «Petit Paul», Da Auguste, Daniel Ouédraogo, dit «Dakarois», Jean Simporé, dit «Petit Jean», Félix Tientaraboum...

Après plus de 40 ans, à la faveur de la clôture de l'année académique 2020-2021 du PMK le vendredi 18 juin 2021, Makan Sy a fait son retour dans son «2e pays». L'occasion fut donc belle pour le Gorgui de l'ASFAV de retrouver ses anciens coéquipiers. Aujourd'hui tous septuagénaires, ils se sont chambrés comme des garnements à travers les riches souvenirs qu'ils ont vécus ensemble. Ils rappellent que Sy Makan, milieu de terrain de l'équipe entre 73 et 75, était un cumul de Patrick Vierra et de Kevin De Bruyne dans un même corps. Ils se rappellent la solidarité de leur équipe. «La force de l'ASFAV, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre caporal et sergent sur le terrain ; on était tous logés à la même enseigne», raconte Petit Paul. «Au cours d'un match, mon inquiétude était nos 2 gardiens de but, Tarpaga et Daniel. Ils ne distinguaient pas les adversaires des partenaires», ajoute Sy Makan. Il n'a pas oublié les engueulades avec le coach de l'EFO Guy Fabre. Sa plus grosse déception, ce fut la défaite en finale de la coupe nationale en 75 face à l'USFRAN d'un certain Sidiki Diarra. «A l'époque, une victoire équivalait à une grosse bouteille de Soda », a souligné Auguste Da.

Sy Makan a souhaité que ses anciens camarades restent soudés et continuent d'apporter leur expérience à l'actuelle USFA. C'est d'ailleurs le vœu du colonel-major Oumarou Sawadogo, ancien président du comité exécutif du club. Il était de ceux qui voulaient enrôler les meilleurs joueurs dans l'armée afin qu'ils défendent les couleurs rouge et bleu des forces armées. Mais sa déception est là : «les jeunes footballeurs ne veulent pas se faire enrôler dans l'armée. Ou bien quand ils arrivent, après l'incorporation, ils raccrochent les crampons », a-t-il regretté.

Sy Makan, avant de quitter Ouagadougou, n'a pas manqué de faire un tour au sein du Lycée Marien N'Gouabi, l'ancien site du PMK. «Je suis allé sur le terrain de football ; honte à moi de voir l'état dans lequel il est. Il n'y a même plus de barre transversale sur les poteaux». Par contre il retourne au Sénégal avec des émotions fortes, l'honneur et les éloges qui lui ont été adressés par le chef d'état-major général des armées qui fut son élève et qui l'a qualifié de dinosaure, d'exemplaire Sy Makan, d'homme à la belle tenue... à la cérémonie de clôture du PMK.

A 77 ans, le Gorgui de l'ASFAV espère revenir une autre fois au Burkina avant de tirer sa révérence.

Fasofoot, dernière journée

Tout va se savoir

La 34e et dernière journée du championnat national de football de première division se joue ce samedi 26 juin 2021. Si l'AS Sonabel est à un doigt du titre, il reste à savoir les clubs qui seront relégués en 2e division.

C'est un euphémisme de dire que tout va se savoir ce samedi dans le marathon du Fasofoot. Les 16 protagonistes connaîtront leur sort en fonction de leur rendement au cours de la saison. La lutte pour le titre semble ne plus être d'actualité, car l'AS Sonabel a presque plié l'affaire. Avec 3 points d'avance, un goal différentiel intéressant, les électriciens ont besoin d'un petit nul à Bobo face au RCB pour célébrer leur sacre. Leur poursuivant, l'AS Douanes, pour être sacrée, devra battre le Majestic SC d'au moins 4 buts d'écart et souhaiter la défaite de l'AS Sonabel.

Dans le bas du tableau, avec la règle de 4 clubs relégables, 2 n'ont plus la chance d'évoluer dans l'élite l'an prochain. Il s'agit de l'USO et de Kozaf. Les 2 autres, Vitesse FC et les Léopards de Saint Camille, seront opposés au stade Sangoulé Lamizana. En cas de match nul, les 2 clubs iront au purgatoire. Seule la victoire sera salvatrice pour l'un ou l'autre.

Le classement avant la dernière journée

Les oppositions de la dernière journée

Samedi 26 juin à 16h

Majestic SC # AS Douanes au Stade Municipal de Ziniaré

Rahimo FC # AS Police au Stade Municipal de Banfora

RCB # AS Sonabel au Wobi

RCK # ASECK sur le terrain de l'EFO

Royal FC # ASFA-Y sur le terrain du RCB

Salitas FC # ASFB au Issoufou Joseph-Conombo

USFA # EFO à Ouahigouya

USO # KOZAF sur le terrain de l'USFA

Vitesse FC # Léopards ST Camille au Sangoulé-Lamizana