Cote d'Ivoire: Terrorisme / Explosion d'une mine à Tehini - La Côte d'Ivoire rend hommage aux soldats tombés

Dernère publication 25/06/2021 à 01:29 min

Le jeudi 24 juin 2021, à la Place d'armes de l'État major général des armées d'Abidjan-Plateau un hommage national a été rendu aux 5 soldats tombés après l'explosion d'une mine lors d'une patrouille sur l'axe Téhini-Zepo-Togolakaye. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, d'officiers supérieurs et des parents des défunts.

L'hommage a été rendu au Sergent-Chef, Koné Segueni, au Sergent-Chef Traoré Flagolo, au Sergent Kouadio Koffi Venance, Caporal-Chef, Kouadio Kan Sebastien et du maréchal de logis Kouadio Akpole Mino tombés au champ d'honneur dans l'explosion d'une mine dans le nord de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, le Colonel-Major Ouattara Zoumana a relevé que la mort au champ d'honneur de ces 5 soldats dans l'accomplissement du devoir est une fierté. « Vous avez rempli avec noblesse votre mission ici-bas. Vous avez vécu fidèles à vos convictions, et à vos valeurs de soldat. Vous avez tout donné, tout, jusqu'à votre souffle de vie. Vous reposerez en chacun de nous pour que votre sacrifice vive et qu'il ne soit point enseveli dans le linceul de l'oubli », a-t-il déclaré.

« Vous partez en laissant derrière vous, des parents atterrés, des épouses et des enfants orphelins déboussolés, des collègues et amis affligés. Que Dieu, le miséricordieux vous accorde le repos éternel ! Qu'il soulage le cœur meurtri de vos proches. Allez en paix dans l'au-delà, et lorsque vous y serez saluez avec révérence ceux des nôtres qui nous ont précédés dans l'éternité », a conclu le Colonel-major, Ouattara Zoumana.

La reconnaissance de la Nation à l'égard de ces soldats tombés au combat s'est traduite par leur décoration à titre posthume à la dignité de chevaliers dans l'Ordre national par le ministre de la Défense Birahima Ouattara. La cérémonie d'hommage a pris fin par la sonnerie aux morts, la remise des dépouilles et des symboles de la Nation aux familles par Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense.