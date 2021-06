Burkina Faso: Sociétés d'Etat - Une légère baisse des chiffres d'affaires en 2020

L'assemblée générale des sociétés d'Etat s'est ouverte à Ouagadougou le jeudi 24 juin 2021. A cette occasion, le rapport de performance de 18 sociétés d'Etat et trois Etablissements publics de prévoyance sociale (EPPS) a été présenté. De ce document, il est ressorti que ces entreprises ont enregistré une baisse de 0,34% de leurs chiffres d'affaires qui, sont passés de 1 379,279 milliards en 2019 à 1 374,623 milliards de F CFA en 2020. Prévue pour 48h cette AG permettra aux sociétés d'état de faire le point de leurs états financiers.

L'activité économique en 2020 s'est déroulée dans un contexte mondial marqué par la maladie à coronavirus provoquant un bouleversement dans tous les secteurs d'activités. C'est dans ce contexte que les 22 entreprises dont dix-neuf sociétés d'Etat et trois Etablissements publics de prévoyance sociale (EPPS) ont travaillé. Présentant le rapport de performance de cesdites sociétés pour l'exercice de l'année dernière, lors de l'ouverture de l'assemblée général des sociétés d'Etat, le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Boubacar Traoré fait état d'une contre performance économique desdites sociétés. C'est-à-dire une baisse de 0,34% de leurs chiffres d'affaires qui sont passés de 1 379,279 milliards de F CFA en 2019 à 1 374,623 milliards de F CFA en 2020. Conséquence, la contribution directe de ces entreprises au budget de l'Etat est passée de 334,687 milliards de F CFA en 2019 à 317,237 milliards de F CFA en 2020, soit une baisse de 17,450 milliards de F CFA selon lui. En plus, il a indiqué que la valeur ajoutée globale qui mesure la contribution des sociétés d'Etat à la formation du PIB de notre pays, est passée de 205,303 milliardsde F CFA en 2019 à188,601 milliards de F CFA en 2020, soit également une baisse de 16,702 milliards de F CFA. De même, dira-t-il, l'excédent brut d'exploitationde nos sociétés d'Etat, qui mesure leur performance s'est détérioré en passant de 142,101 milliards de F CFA en 2019 à 124,095 milliards de F CFA en 2020, soit une baisse de 18,006 milliardsde F CFA. Dans cette situation, les fortes baisses de volume d'activités ont été enregistrées d'après lui par la SONABHY, la LONAB et la SONATUR dont les chiffres d'affaires ont respectivement diminué de 42,07 milliards de F CFA, 8,406 milliards de F CFA et de 998 millions de F CFA entre 2019 et 2020. De même, les plus fortes baisses de la valeur ajoutée en 2020 ont été enregistrées par la SONABHY pour un montant de 14,592 milliards de F CFA, la LONAB pour un montant de 2,458 milliards de F CFA et l'ONEA pour un montant de 2,246 milliards de F CFA. En tant que ministre de l'Industrie et du Commerce, Harouna Kaboré a expliqué que cette AG sera une occasion de discuter des insuffisances et de permettre aux sociétés d'Etat d'être plus performantes dans leur rôle. En tant que patron de la cérémonie, le premier ministre, Christophe Joseph Dabiré, a exhorté les chefs d'entreprises à faire preuve de dynamisme et de rigueur dans leur gestion et surtout à développer davantage d'initiatives.

Les 21 entreprises analysées

Pour le SG du ministère de l'Industrie, l'analyse des données économiques et financières des sociétés d'Etat, exercice 2020 ne prend pas en compte celles du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP) du fait de la non tenue de la session d'arrêt des comptes dans les délais règlementaires et de la transmission au secrétariat technique des documents y relatifs dans le cadre de l'élaboration du rapport de performance. Ainsi parmi ces 21 entreprises, trois sociétés d'Etat sont déficitaires selon lui. Ils s'agit de la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale (SOGEMAB), de l'Agence d'exécution des travaux eau et équipement rural (AGETEER) et de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle (CNAMU), avec un déficit cumulé de 1,119 milliard de F CFA en 2020 contre 704 millions de F CFA cumulé en 2019 pour les sociétés ». Selon lui, en intégrant le déficit cumulé des trois sociétés d'Etat, le résultat net global des 21 entreprises s'établit en 2020 à 194,231 milliards de F CFA contre 191,641 milliards de F CFA en 2019, soit une hausse de 2,590 milliards de F CFA. Faut-il le rappeler, le rapport de performance des sociétés d'Etat, exercice 2020, fait le point sur la gestion des ressources humaines, les audits réalisés, le fonctionnement des comités d'audits, la gouvernance d'entreprises et la mise en œuvre des outils du Code de bonnes pratiques de gouvernance des sociétés d'Etat ainsi que l'analyse des données économiques et financières par type de comptabilité (SYSCOHADA révisé et CIPRES) et par entreprise. Les 22 entreprises analysées : ACOMOD-BURKINA, AGETEER, AGETIB, BUMIGEB, CARFO, CNAMU, CEGECI, CNSS, la POSTE BF, LNBTP, LONAB, MINOFA, ONEA, SBT, SEPB, SOGEMAB, SONABEL, SONABHY, SONAGESS, SONATER, SONATUR et SOPAFER-B.