Algérie: Riyad Mahrez - La bague hors de prix offerte par l'Algérien à sa fiancée

Entre Riyad Mahrez et Taylor Ward, c'est du sérieux. Et l'ailier algérien a tenu à le faire comprendre à son petit ami, et de la plus belle des manières.

A en croire les informations de The Sun, le Fennec et sa compagnonne se sont fiancés alors qu'ils étaient en vacances à Mykonos en Grèce.

Et le plus surprenant est le prix de la bague de fiançaille offerte par Mahrez à Taylor Ward. Selon Onze Mondial, cette bague a coûté 400 000 livres, soit plus de 460 000 euros.

De la folie ou chose tout à fait normal ? A chacun d'en juger.