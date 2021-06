Madagascar: Le retour à une vie normale espéré

C'est une véritable tornade médiatique que la journaliste de France 24, Gaëlle Borgia, a déclenché en publiant un reportage sur le mode d'alimentation de certains habitants du sud de la Grande Île, cette semaine. Ce qu'elle a montré a créé un véritable scandale, et les réactions se sont déclenchées dans la foulée de sa publication sur Facebook. Elle montrait la dureté des conditions de vie de personnes réduites à se procurer des morceaux de cuirs séchés chez un cordonnier pour les faire bouillir et les consommer.

La jeune femme a subi les foudres des partisans du régime qui l'ont accusé de dénigrement, et pour avoir monté le document de toutes pièces. Cependant, cela a créé un véritable électrochoc dans l'opinion. Ce film a remis en perspective la situation alimentaire des populations du sud de la Grande Île, et permet de voir une réalité qui ne peut pas être cachée. Le PAM, l'UNICEF et l'USAID ont tiré la sonnette d'alarme, et les responsables de ces organismes ont réuni des fonds pour offrir, à ces pauvres gens, l'aide nécessaire à leur subsistance. C'est peut-être une vérité qui dérange, mais il faut y faire face.

Elle tombe très mal avant cette célébration du 61ème anniversaire de l'Indépendance, et elle estompe les préparatifs des festivités que le pouvoir voulait grandioses. Elle sera marquée par l'inauguration de la rocade-Est qui est un ouvrage commencé sous la présidence de Marc Ravalomanana, réalisé durant le mandat d'Hery Rajaonarimampianina et terminé par l'actuel chef de l'État. Cette autoroute va permettre de désengorger la capitale. La fête du 26 juin sera marquée par un grand défilé militaire au stade des Barea avec des éléments humains et matériels importants. La cérémonie aura une certaine tenue. L'état d'urgence sanitaire n'autorise pas de grandes manifestations festives. La population semble s'être résignée à cet état de fait. La Covid-19 est toujours là et dicte encore le respect des gestes barrières.

Sur le plan international, la situation reste encore préoccupante dans le domaine de la lutte contre la pandémie. Elle s'est certes stabilisée dans les pays occidentaux qui sont en train de déconfiner leur population, mais l'Amérique du sud, le Brésil et la Colombie connaissent une nette progression de la contamination. Dans le pays de Bolsonaro, on comptait, hier, plus de 100 000 personnes contaminées. En Inde, il n'y a aucun répit sur le front sanitaire. L'État a décidé d'accélérer sa campagne de vaccination, et espère atteindre le chiffre d'un milliard de personnes vaccinées au mois d'août.

La reprise du dialogue entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine est actée. Elle s'est faite sans illusion de part et d'autre. Chacun est conscient des divergences qui existent entre eux, mais chaque point sera examiné et les échanges se feront sans complaisance. Les négociations auront lieu pour aboutir à des solutions mutuellement avantageuses.

À Hong Kong, la Chine a totalement repris les affaires en main. L'opposition a été remise au pas. Le quotidien pro démocratie « Apple Daily » a annoncé sa disparition au grand dam de ses nombreux lecteurs.

La célébration du 61ème anniversaire de l'Indépendance va se dérouler dans une atmosphère de grande résignation. Il n'y aura pas de véritable fête dans les foyers malgaches. Ce 27 juin, le pays aura vécu deux mois sous le régime de l'état d'urgence sanitaire, et l'espoir de voir le président de la République annoncer sa levée est réel. Le retour à une vie normale est espéré.