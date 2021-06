Madagascar: Primature - Deux nouveaux directeurs de cabinet

Le PM Christian Ntsay a deux nouveaux DirCab.

13 nominations ont été prises lors du Conseil des ministres, qui s'est tenu avant-hier après-midi à Iavoloha.

Mini-remaniement au niveau de la Primature avec la double nomination d'un nouveau Directeur du Cabinet militaire, en la personne du général de brigade Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo et d'un nouveau Directeur du Cabinet civil, en l'occurrence, Roger Tsaboto. Les deux hommes ne sont pas des nouveaux venus dans l'équipe du PM Christian Ntsay, puisque le premier occupait auparavant le poste de Directeur du Cabinet civil tandis que le second était Conseiller technique. La passation est prévue ce jour à Mahazoarivo.

7 ministères. Les autres nominations concernent 7 ministères, à raison de 4 à l'Intérieur et la Décentralisation ; 2 aux Mines et Ressources Stratégiques ; 1 de chaque à la Santé Publique, à l'Agriculture, Elevage et Pêche, à l'Enseignement Supérieur, à l'Industrie, Commerce et Artisanat, et à l'Environnement et Développement durable.

CENHOSOA. Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé la prise en charge, par l'Etat, des droits de douane et taxes relatifs à l'importation d'équipements et matériels destinés à la mise en place d'un bloc opératoire de chirurgie cardiaque au CENHOSOA Soavinandriana. Approbation également de la communication faite au titre du ministère de la Défense nationale de la commémoration du 73ème anniversaire de l'exécution des martyrs de la Nation, le 19 juillet 1948. Un dépôt de gerbes aura lieu à Ampitifirana - Ankatso à la mémoire des héros de la lutte de libération nationale, le Lieutenant Randriamaromanana, Samuel Rakotondrabe, Samuel Ratsizafy, Lezoma et Bekamisy.

PAPAM. Le Conseil des ministres a aussi donné son feu vert au financement des nouveaux projets de développement pour l'année 2021 au ministère de l'Education nationale. De même, la prorogation du Projet d'appui à la production agricole à Madagascar (PAPAM) a été approuvée suite au prolongement de l'accord de financement avec l'Agence française de développement (AFD).

ARAI. De son côté, le Conseil de gouvernement qui a eu lieu dans la matinée de mercredi à Mahazoarivo, a adopté 3 textes réglementaires, pour ne citer que le décret portant création, composition, organisation et fonctionnement de l'Agence de recouvrement des avoirs illicites (ARAI). 8 communications figuraient aussi à l'ordre du jour du Conseil qui a, entre autres, donné son accord à l'organisation des journées internationales des Régions, édition 2021.