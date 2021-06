Les dernières répétitions de la parade militaire, qui va avoir lieu demain, ont permis de découvrir le stade des Barea. Une partie de la population, qui a hâte de voir ce nouvel ouvrage, s'est d'ailleurs rendue expressément dans les mairies d'arrondissement pour acquérir le précieux ticket lui permettant d'assister au grand défilé militaire de samedi. C'est le plaisir de la découverte qui pousse tous ces gens à venir dans cette arène, capable d'accueillir les grands matchs internationaux. La question de la nécessité de la construction de ce stade (« tena manarapenitra », comme l'a dit un porte-parole de la présidence) ne se discute plus ; il est bel et bien là et il a fière allure. Néanmoins, on ne peut empêcher certains de se demander si l'énorme somme utilisée pour sa construction n'aurait pas pu avoir une destination plus judicieuse.

Les Tananariviens à la découverte du stade des Barea

La population qui va venir demain après-midi va s'émerveiller quand elle va pénétrer dans le stade et qu'elle va s'installer dans les sièges des gradins flambants neufs. C'est un stade qui a été bâti aux normes internationales, et les autorités sportives n'auront pas à rougir quand le stade accueillera de grandes rencontres internationales. Ce sont d'ailleurs les Barea qui l'étrenneront pour leur match éliminatoire de la coupe du monde au Qatar. Le budget utilisé pour sa construction s'est élevé, dit-on, à 280 milliards d'ariary. C'est une décision prise par le président Andry Rajoelina en rapport avec ses velirano. On ne peut pas revenir dessus, mais on peut se demander si cet argent n'aurait pas pu avoir une destination plus judicieuse. Madagascar est en grande difficulté sur le plan économique. Le pays connaît un déficit de production en matière rizicole. Certains agronomes n'hésitent pas à parler de la manière dont on aurait pu utiliser une partie de cette somme pour l'aménagement des terres destinées aux agriculteurs. On ne peut pas refaire le monde, mais on ne peut pas s'empêcher d'exprimer ses doutes. Le stade des Barea est un très bel ouvrage architectural dont les Malgaches peuvent s'enorgueillir.