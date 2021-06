Madagascar: D'Jino - Lancée sur le marché malgache par STAR

Une explosion de saveurs. C'est ainsi que STAR décrit D'Jino, la marque internationale de boissons gazeuses qui vient étoffer le segment des boissons gazeuses de STAR. « En cette période de festivités, D'Jino invite le grand public à découvrir une nouvelle explosion de saveurs

Cette nouvelle marque propose d'emblée une gamme de trois parfums produits à Madagascar : Cola et Limonady, deux parfums familiers et appréciés par les Malgaches depuis plus de soixante ans ; et, pour les adeptes de nouveauté, il y a le parfum Tropical, un mélange de saveurs douces et fruitées. D'Jino est disponible en deux formats à des prix compétitifs, accessibles à toutes les bourses : une nouvelle bouteille en verre consignée de 50 cl, et un format PET 35 cl », ont présenté Seheno Randriambolamanana, Communication Manager et Hoby Rakoto Andrianaivo, responsable de la marque D'Jino, auprès de STAR. D'après les informations, ces produits sont déjà disponibles partout à Madagascar, dans les points de ventes, les grandes et moyennes surfaces et les cafés, hôtels et restaurants. Par ailleurs, des animations accompagneront le dispositif de lancement sur ces lieux afin de faire découvrir les nouvelles boissons.