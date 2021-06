Madagascar: Football-MLS - Métanire décisif avec Minnesota

Troisième victoire du Minnesota United FC de Romain Métanire dans la nuit de mercredi à jeudi au championnat américain de football dans la conférence Ouest ou Major League Soccer (MLS).

Les Loons se sont imposés face à l'Austin sur le score de 2 buts à 0. Le défenseur latéral des Barea s'est bien illustré. Il a été le passeur décisif sur le premier but inscrit à la 10e minute. Il a effectué sa course jusqu'à la ligne de fond sur le côté droit avant de revenir à Fragapane, qui a obtenu un regard propre et l'a tiré dans le coin supérieur devant un gardien complètement perdu. Huit minutes plus tard, Adrien Hunou, l'attaquant français prenait le ballon de la tête dans un corner bien placé de Fragapane pour marquer le deuxième but.

C'était son premier but depuis qu'il avait quitté Rennes et la Ligue 1 fin avril pour entamer une nouvelle aventure en MLS. A cause de sa blessure à la 77e minute, la machine malgache a été sortie du terrain et remplacée par son coéquipier Osvaldo Alonso. Les deux équipes se sont séparées sur ce score de 2 à 0. Après le début catastrophique marqué par quatre défaites successives de Minnesota à la nouvelle saison de Major League Soccer, les protégés d'Adrien Heath se sont relancés trois mois plus tard. Le classement de Minnesota s'est visiblement amélioré en passant de la onzième à la neuvième place.

Quant à Rayan Raveloson, la nouvelle recrue de La Galaxy, il n'a pas joué avec son équipe lors de cette journée. L'ancien joueur de Troyes devrait encore être en train de préparer son visa et retrouvera son équipe à partir de la semaine prochaine.