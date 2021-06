Madagascar: Technologie - Une méthode innovante d'apprentissage

C'est à l'ESTI Antanimena que s'est tenue, du 7 au 22 juin dernier, la présentation des projets de la Mission formation - animation d'évènement « Piscine ».

Compte tenu de la situation actuelle, la mission était animée à distance par Virginie Sans, professeur de l'ESIEE-IT (Ex ITESCIA). À la demande du Groupement des Opérateurs des technologies de l'Information et de la Communication (GOTICOM) et de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo (CCIA) soutenus par l'Agence Française de Développement (AFD), la Chambre de Commerce et d'Industrie de région Paris Île-de-France a été mobilisée en tant qu'opérateur/partenaire avec l'appui de l'ESIEE-IT dans l'optique de développer une offre de formation dans les métiers de l'informatique et, par ce biais, de répondre à la demande importante des entreprises en matière de main d'œuvre qualifiée.

La mission s'inscrit dans le cadre général des activités d'accompagnement du projet d'école d'informatique et de la culture d'intégration. Elle a pour objectif d'animer un événement de promotion et de sélection de l'ESTI une « Piscine ». Il s'agit d'une immersion dans l'univers informatique pour découvrir le langage de développement Python, et présenter des projets réalisés en groupe tout en faisant connaissance avec les autres étudiants de l'ESTI.