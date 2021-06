Madagascar: Evènement - « Fety Arendrina » propose des festivités interactives

Dans le cadre de la célébration du retour de notre indépendance, « Fety Arendrina » porté par un collectif d'artistes solidaires convie le public à s'imprégner de leurs univers créatif, dans la joie et l'allégresse.

Une belle grande fête, tout ce qu'il y a de plus chaleureux et convivial dans la pure tradition de la célébration du retour de l'indépendance en ce mois de juin. Ainsi s'affiche « Fety Arendrina », cet événement inédit qui égaye jusqu'au 25 juin prochain cet antre de création et d'émerveillements circassiens qu'est le « Sapitô Metisy an-Kantsa » (SMAK) sise àAmbohitrombihavana.

Un rendez-vous exceptionnel, fédérateur et même inédit,porté par toute une association d'artistes, ainsi que des acteurs culturelsde tous horizons nous y promet ainsi deux jours d'enchantement et de découvertes en tous genres. « Fety Arendrina » annonce ainsi pour l'occasion une programmation bien copieuse de sa part, le tout sublimée par diverses animations culturelles et artistiques qui illustrent cette ferveur propre à l'ambiance folklorique à la veille du 26 juin. Avec notamment, l'association Hetsika Madagascar, le Projet Dihy et l'Aléa des Possibles à la baguette,nul doute que l'on sera particulièrement gâté donc côté art et création tout au long de ces deux journées.

Cohésion et création

Avec de la danse, du cirque, du théâtre et de la musique, le programme brille par son éclectisme et les artistes présents qui savent faire preuve de pluridisciplinarité nous y émerveilleront par leurs talents.

Dans son ensemble, « Fety Arendrina » prône une symbiose parfaite entre le public et les artistes participants à cet événement. L'essence même de ce projet vu à travers son programme s'affirme comme la favorisation et le développement des échanges, ainsi que de la compréhension mutuelle entre les artistes et ceux qui y répondront présents, notamment les jeunes. « Fety Arendrina » s'affiche ainsi d'entrée par son aspect pluridisciplinaire, mais aussi fédérateur. Entamant d'un grand pas ce rendez-vous, une résidence de création intitulée « Terre Nomade » s'y découvre avec Gad Bensalem, HarivolaRakotondrasoa, Maheriniaina Ranaivoson et Bary Andriamialison. S'ensuit au Smak Ambohitrombihavana, un atelier de création gratuit autour de la danse et du théâtre. Le 25 juin, pour les plus jeunes, un atelier exclusif sur la création des lampions traditionnels « arendrina » se tiendra de 10h à 11h.

Les festivités s'enchaîneront ensuite de 11h à 15h avec animations autour de la danse, de l'art circassien, du théâtre avec les « Amis du théâtre du lycée JJ Rabearivelo » et également de la musique avec un show-case de Teddy Prezeau. Un événement festif en perspectives donc, « Fety Arendrina » se déroulera toujours dans le strict respect des gestes barrières.