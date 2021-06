Maroc: INDH/Taounate - 23 projets générateurs de revenus retenus

Taouante — Un total de 23 projets répondant aux normes requises ont été retenus par le comité provincial de développement économique (CPDE), qui a statué sur 141 activités génératrices de revenus couvrant différentes communes de la province de Taounate.

Les porteurs de projets bénéficient de sessions de formation et d'accompagnement sur la constitution de dossiers et l'élaboration de business plan, selon le CPDE, qui a tenu récemment une réunion axée sur la mise en œuvre du programme d'amélioration des revenus et d"insertion économique des jeunes, dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Cette réunion, présidée par le secrétaire général de la province, Abdelhak Ghellab, a été consacrée à l'étude de la première tranche des projets retenus au niveau de l'espace d'orientation et d'accompagnement de la jeunesse de l'INDH, qui a fait l'objet d'appel à propositions de projets par le comité provincial du développement humain de Taounate.

La rencontre, qui a porté également sur l'analyse des filières de production et des secteurs porteurs dans la province et les opportunités d'emploi offertes, a abouti à l'identification de six filières de production parmi treize au total, à savoir le tourisme, les câpres, les plantes aromatiques et médicinales, l'apiculture et la production de miel, figues et amandes.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général de la province a mis en valeur l'importance de ces projets et l'approche adoptée dans leur préparation, ainsi que sur la procédure de traitement et de sélection des projets répondant aux conditions requises dans le cadre de l'INDH, soulignant la mise en œuvre du principe de convergence de tous les acteurs du domaine de l'emploi, afin d'accompagner et d'appuyer les porteurs de projets dans la création de leurs projets.

Il a aussi insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts de tous les partenaires et acteurs pour réussir la mise en œuvre des projets de l'INDH.

Les projets retenus feront l'objet d'étude et d'approbation lors de la prochaine réunion du comité provincial du développement humain.