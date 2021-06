Afrique Australe: 49e Session Virtuelle de l'Assemblée Plénière du Forum Parlementaire de la SADC

communiqué de presse

La 49e session virtuelle de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), organisée en collaboration avec le Parlement du Botswana, s'étalant sur trois jours, a été inaugurée cet après-midi. Elle est axée sur le rôle des parlements dans l'exploitation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le thème de la session plénière est : « Optimiser la ZLECAf pour la reprise économique post-COVID en Afrique australe : le rôle du forum parlementaire de la SADC et des parlements au niveau national ».

Les participants des États membres de la SADC comprenant des Speakers des diverses Assemblées nationales et des députés respectifs assistent à la session plénière. Trois parlementaires mauriciens participent à la session, à savoir : M. Ashley Ittoo ; Mme Marie Genevieve Stephanie Anquetil ; et Mme Marie Joanne Sabrina Tour.

La session plénière de la SADC met l'accent sur la nécessité d'une reprise et d'une reconstruction post-COVID pour les pays de la SADC qui sont affectés par les chocs économiques suite à la pandémie de la COVID-19. Le but est de relancer la production et de propulser les économies vers la reprise. L'accent est également mis sur les mesures d'émergence et de protection sociale aux familles fragilisées ainsi que sur l'accompagnement financier pour soutenir les entreprises face à la crise économique liée à la COVID-19.

Forum parlementaire de la SADC

Le Forum parlementaire de la SADC est un organisme interparlementaire régional composé de 15 parlements représentant plus de 3 500 parlementaires de la région de la SADC. Les Parlements membres sont : Angola ; Botswana ; République Démocratique du Congo (RDC), eSwatini, Lesotho, Madagascar ; Malawi ; Maurice ; Mozambique ; Namibie ; Afrique du Sud; les Seychelles ; Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

Le Forum vise à apporter des expériences régionales au niveau national pour promouvoir les meilleures pratiques dans le rôle des Parlements dans la coopération et l'intégration régionales, comme indiqué dans le Traité de la SADC et la Constitution du Forum. Son objectif principal est de fournir une plate-forme aux parlements pour promouvoir et améliorer l'intégration régionale dans la région de la SADC, à travers la participation parlementaire et la diplomatie parlementaire.