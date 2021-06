Congo-Brazzaville: Foire - la 1ère édition de la Fapro Cultures aura lieu en août

Supervisé par Cherel Otsamingui, sous le comité de pilotage de l'association Bantou Culture, la Foire africaine pour la promotion des cultures (Fapro Cultures) aura lieu du 11 au 13 août 2021 à Brazzaville sous le thème « Jeune valorisons notre patrimoine culturel ».

Dans le but de contribuer à la relance du secteur cultuel en baisse depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus au Congo en particulier, l'association Bantu Culture se voit organiser la Fapro Cultures afin de rehausser l'image des œuvres culturelles africaines. Ce sera un lieu d'exposition et de vente des œuvres et objets purement culturels et, réunira des artistes de renommée nationale, des artisans ainsi que les amoureux de la culture autour d'un thème précis pour chaque édition qui demeurera un puissant moyen d'échange, de partage d'expérience et de connaissance.

La foire aura pour objectifs spécifiques d'aider les jeunes artisans à se faire connaître et à vivre à travers leurs œuvres, de conserver le patrimoine culturel africain afin de répondre aux Objectifs de développement durable, de faire de la Fapro Cultures un cadre professionnel de valorisation des œuvres culturelles africaines, et enfin, faire le point entre la culture occidentale et la culture africaine. Ce qui permettra à tous les participants de connaitre le marché de l'art congolais.

A en croire Cherel Otsamingui, président de l'association Bantu Culture, vingt- cinq créateurs des œuvres d'esprit sont attendus à ce grand rendez-vous culturel. « C'est un appel à participation que nous lançons. Parmi ces artistes, il y aura des peintres qui feront la customisation ou décoration des objets, d'autres feront l'artisanat et il y a ceux qui presteront sur scène», a-t-il expliqué. Et d'ajouter que « l'association Bantu culture veut faire de la Fapro Cultures un rendez-vous annuel pour accompagner ces acteurs doués de créations ».

Au programme de cette édition : des conférences débats animés autour d'une table ronde par des savants de la culture, des tribunes, des expositions (sculpture, tableaux, accessoires customisés), des spectacles et biens d'autres.

Rappelons que l'association Bantu Culture est une association à but non lucratif. Créée le 8 décembre 2019 par les jeunes journalistes culturels, artistes et étudiants, elle participe à la conservation et à la promotion du patrimoine matériel et immatériel des peuples Bantous. Elle a déjà fait ses preuves à Brazzaville avec notamment, la célébration chaque année de la Journée internationale de la langue maternelle, l'exposition d'art contemporain sur les présidents du Congo et plus récemment la signature d'un accord avec l'association Congo Culture qui leur permettra dans les prochains jours d'organiser les journées culturelles sur les données culturelles que compte le Congo. « Comme le disait l'écrivain Saidou Nour, la culture c'est l'Alpha et l'Omega du développement. Nous devons être fièrs de nos cultures, savoir la vivre, la connaitre et la promouvoir, elle fonde notre identité », a fait savoir Cherel Otsamingui. Cette Association compte dans les jours à venir élargir son champ d'action dans le reste des départements du Congo mais aussi à l'international.