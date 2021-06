Congo-Brazzaville: Off de Cannes - Le rendez-vous est pris pour le 14 juillet

Après avoir été annulé en 2020, ensuite reporté cette année en mai puis décalé en juillet, le Festival de Cannes se prépare à accueillir l'industrie cinématographique mondiale. Le concours digital dédié au 7e art, Off de Cannes, sera aussi de la partie avec une crème de créations uniques à découvrir le 14 juillet.

Créés en 2005 par Alain Zirah, les Off de Cannes sont un évènement cinématographique à grande échelle mettant en lumière plus de 8000 artistes qui, au cours du concours numérique sur le web, présentent leurs œuvres innovantes devant des professionnels réputés en ce secteur. Pour cette année, l'événement se déroulera le 14 juillet au légendaire Palais Clément Massier à Vallauris, en France.

Placée sous le signe du tapis vert, en lieu et place de l'habituel tapis rouge, cette énième édition des Off de Cannes se positionne sous le symbole de l'espoir, de l'écologie et du renouveau en visualisant un meilleur avenir après cette crise sanitaire de la covid-19 ayant mis la planète entière en mode pause.

Se révélant comme un cadre idéal et indéfectible de détection des nouveaux talents, cet événement cinématographique découvre puis, propulse plusieurs artistes talentueux à sortir de l'ombre national pour un zénith international. Par ailleurs, il joue un grand rôle de miroir pour le festival de Cannes.

Quatres axes majeurs sont retenus pour ce rendez-vous du cinéma, à savoir : le lunch moment, stand de luxe, cérémonie du Grand concours du web et le color dancing. Pour l'occasion, la soirée sera ornée d'un défilé de mode, de dédicaces et d'expositions d'arts plastiques.

Notons que la 74e édition du Festival de Cannes se tiendra du 6 au 17 juillet. A cette édition, quatre films africains s'invitent sur sa croisière. En lice pour la Palme d'or le Marocain Nabil Ayouch et le Tchadien Mahamat-Saleh Haroun, pour leurs films respectifs « Haut et fort » et « Lingui, les liens sacrés ».

Long-métrage marocain dont la sortie est prévue durant le festival, « Haut et fort » raconte le destin d'un ancien rappeur qui devient professeur dans un centre culturel populaire de Casablanca. Inspirés par leur enseignant, les jeunes de l'établissement vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s'exprimer à travers la culture du hip-hop.

« Lingui, les liens sacrés », quant à lui, parle d'Amina qui vit avec sa fille Maria dans les quartiers périphériques de N'Djamena au Tchad. Leur quotidien, déjà compliqué, est secoué lorsqu'elle découvre que sa fille est enceinte. L'adolescente ne veut pas garder l'enfant. Mais, comment s'y prendre dans un pays où l'avortement est non seulement condamné par la religion, mais aussi par la loi. Une fiction intelligemment ficelée.