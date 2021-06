Congo-Brazzaville: Exposition - « Kubuni » ou la cartographie de la bande dessinée africaine

Dans un entretien accordé à TV5 monde la semaine dernière, Joëlle Epée Mondengue, commissaire de l'exposition « Kubuni », a signifié qu'il entendait par cette initiative valoriser l'art graphique africaine, montrer à travers la bande dessinée une Afrique plurielle, universelle, débarrassée de tout prisme européocentriste et qui ne se limite pas aux frontières d'un pays ou d'un continent.

L'exposition se poursuit jusqu'au 26 septembre 2021 à Angoulême en France. Elle est organisée dans le cadre d'un partenariat tripartite signé en 2018 entre l'Institut français du Congo, la cité internationale de la bande dessinée et l'image ainsi que le festival international de la bande dessinée du Congo-Brazzaville Bilili. Joëlle Epée Mondengue, auteure de la bande dessinée "La vie d'Ebène DUTA" et promotrice du festival international de la bande dessinée Bilili a par ailleurs indiqué « qu'il n'y a pas une bande dessinée africaine, mais des bandes dessinées des Afriques ».

Kubuni est l'unique exposition parisienne dédiée à la bande dessinée africaine, une manifestation culturelle où sont invités les artistes, auteurs des bandes dessinées, penseurs, professionnels de l'art africain et dont l'objectif est de dénicher, de mettre en valeur des créations africaines qui manquent de visibilité dans les médias.

L'initiative veut pérenniser leur intérêt avec le continent et de dépasser le simple effet de mode. « L'ambition est de rassembler un échantillon des auteurs parce qu'il y a une grande diversité des bandes dessinées sur le continent et de présenter au monde la création africaine et surtout qu'en ce moment nous avons l'honneur d'être présent sur le territoire français, avec la saison de la bande dessinée 2021 », explique-t-il.

Avec plus de 60 auteurs de bande dessinée de 48 pays, l'exposition est érigée en une seule édition. Elle se distingue par sa convivialité, son désir d'échanges, offrant un espace chaleureux, fluide, ouvert, propice à des nombreuses rencontres à la fois commerciales, culturelles, artistiques et intellectuelles.

Kubuni est un mot swahili qui signifie création imaginaire. C'est par ce mot que la cité internationale de la bande dessinée et de l'image a choisi pour mettre en avant et présenter aux visiteurs cette exposition consacrée aux bandes dessinées d'Afrique. Ces bandes dessinées d'inspirations culturelles, linguistiques puisent leurs inspirations dans des traditions graphiques et narratives africaines, d'une grande qualité et diversité à l'image de nombreux pays et régions qui composent le continent africain.