Congo-Brazzaville: Compétitions africaines interclubs 2021-2022 - AS Otohô et Diables noirs entrent en compétition en septembre

Les représentants congolais en compétitions africaines pour le compte de la saison sportive 2021-2022 joueront leur premier match entre le 10 et le 12 septembre.

Il s'agit de l'Association sportive Otohô, comme lors des précédentes saisons, pour la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF) puis du mythique Diables noirs qui revient sur la scène continentale après quelques années d'absence, puisque cette équipe jouera la Coupe de la Confédération. Selon le calendrier de la prochaine saison publié le 22 juin par la CAF, le premier tour préliminaire se déroulera entre les 10 et 12 pour la phase aller puis entre les 17 et 19 septembre pour les matchs retour.

Au cas où ces deux clubs se qualifient au deuxième tour préliminaire, ils devraient livrer de nouvelles batailles dans la période du 15 au 17 octobre puis du 22 au 24 du même mois avant d'affronter entre les 26 et 28 novembre et du 3 au 5 décembre la dernière étape des phases préliminaires, puisque la phase des groupes débutera le 11 février 2022.

Pour le compte de la saison 2021-2022, la CAF a étendu la règle des cinq remplacements par match. Par conséquent, chaque club sera autorisé à enregistrer quarante joueurs au lieu des trente réglementaires. Neuf remplaçants seront admis sur le banc de touche au lieu de sept habituels. La période d'enregistrement des joueurs dans le système CMS a été étendue au 15 août 2021.

Les douze associations nationales les mieux placées au classement de la CAF seront autorisées à engager deux clubs à la ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Il s'agit d'Afrique du Sud, Algérie, Angola, RD Congo, Égypte, Guinée, Maroc, Nigeria, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Zambie.

En attendant le coup d'envoi de ces deux compétitions qui mettent aux prises les meilleurs clubs du continent, la Fédération congolaise de Football (Fécofoot) et les états-majors de ces deux équipes devraient déjà tout mettre en œuvre pour éviter les éliminations prématurées dont sont souvent victimes les représentants congolais aux compétitions continentales.

AS Otohô et Diables noirs portent étendard du Congo

Après sa victoire sur l'Étoile du Congo (0-2) lors de la 23e journée du championnat national direct ligue 1, le désormais quadruple champion du Congo, AS Otohô, peut déjà se féliciter pour avoir dominé, une fois de plus, le championnat congolais après 2018,2019 et 2020.

Fort d'un écart de plus de dix points avec son poursuivant, AS Otohô est sûre de recevoir sa quatrième consécration, le 5 juin, au complexe La Concorde de Kintélé. De son côté, Diables noirs, assuré de terminer deuxième après sa laborieuse victoire lors de la fin de 23e journée face à l'Association sportive Cheminots (2-1). Les Diablotins bénéficieront, en effet, de la situation pandémique actuelle qui a suspendu la Coupe du Congo, une compétition qui ouvrait les portes de la Coupe de la Confédération. C'est donc le deuxième de la Ligue 1 qui représentera le Congo en C2 africaine.

Au terme de la 24e journée, AS Otohô est en tête avec 60 pts, suivi de Diables noirs (47 pts), la Jeunesse Sportive de Talangaï (39 pts), le top cinq est clôturé par AC Léopards (36pts). Etoile du Congo se place à la sixième place(36pts) tandis que FC Kondzo (32 pts) est actuellement septième derrière Patronage Saint-Anne (32 pts). Pour leur part, Interclub (27pts), Nico-Nicoyé (25pts), V club Mokanda (24pts) et Nathalys (24pts) sont respectivement 9e, 10e, 11e et 12e. Si AS Chéminots 20pts) jouera les matchs de barrage pour le maintien, le Racing club de Brazza risque d'être relégué en division inférieure car il ne reste que deux journées.