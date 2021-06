Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - WIA Young Leaders dévoile les lauréates de sa première promotion

Cynthia Adediran Aïssy, directrice générale de KeyOpsTech et de Fruitizz CI ; Meganne Lorraine Ceday Boho, manager relations clients et médias chez African Media Agency, présidente de La Ligue ivoirienne des droits des femmes ; Dr Nassifatou Koko Tittikpina, responsable de la restructuration du laboratoire national de contrôle qualité des médicaments ; Néné Maïga, directrice de cabinet du DG d'Orange Middle East and Africa et Nyama Marvel Gusona, consultante internationale pour l'autonomisation des jeunes à l'Unicef, sont les lauréates qui composent la première promotion des WIA Young Leaders.

Identifiées parmi plus de deux mille candidates, ces cinq Young Leaders ont été sélectionnées pour leurs parcours impressionnants et prometteurs, leur capacité de leadership exemplaire, leur projet professionnel et de vie et leur engagement en faveur de l'Afrique.

Toutes partagent les mêmes valeurs et la vision d'une Afrique innovante et inclusive, où le monde des affaires est intimement lié à l'impact social. Elles aspirent à devenir décisionnaires aux plus hauts niveaux d'entreprises et d'organisations publiques, avec l'humilité, l'empathie et la résilience qui les caractérisent. Leur force de conviction, alliée à un goût pour le travail en équipe, font d'elles les prochains grands leaders du paysage panafricain.

WIA et ses partenaires Dior, Huawei et Lazard s'engagent à accompagner les lauréates à atteindre leurs objectifs ambitieux. Un suivi personnalisé sera mis en place pour permettre d'identifier les besoins individuels des Young Leaders et de répondre avec précision à la montée en compétences de chacune d'entre elles.

La partie présentielle du programme se déroulera à Paris en France. Grâce à ce programme, les cinq Young Leaders auront la possibilité de développer leurs compétences, mais aussi d'être mises en réseau, de découvrir de nouvelles organisations, de rencontrer des personnalités phares des mondes des affaires, de la politique et des médias.

Élaboré en partenariat avec la Maison Christian Dior, le programme Young Leaders, lancé en 2017, vise à accompagner et mettre en avant le potentiel de leadership des jeunes femmes africaines. Cette initiative est la principale plateforme internationale consacrée au développement économique et au soutien des femmes africaines entrepreneuses et leaders.