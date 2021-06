Maroc: La SNRT remporte le prix ERN-MED décerné par la COPEAM avec le soutien de l'UNESCO

Dans le cadre de la 5ème édition du prix (ERN-MED 2021) consacré au thème «Médias et Science : l'importance d'une information fiable face aux fausses actualités»/ "COVID19_Fighting fake news", la SNRT, a remporté le Prixdu meilleur reportage d'information pour l'échange méditerranéen, décerné par la Conférence Permanente de l'Audiovisuel (COPEAM) avec le soutien de l'UNESCO.

Dans cette perspective,la SNRT avait présenté un reportage de la Direction des informations, réalisé par la journaliste Mariam Benzekri, le cameraman Hamza Al-Sayeh et le monteur Youssef Al-Mazyani, sous le titre : «La lutte contre les fake news au temps de l'épidémie (Covid 19) ». Ce reportage a traité le phénomène de la propagation des fausses informations, pendant la pandémie du coronavirus, ainsi que son impact et les menaces sur la sécurité et la santé publique. Il a aussi mis en lumière une initiative médiatique associative et citoyenne visant la lutte contre les Fake News à travers la plate-forme "Tahaqaq".

Par la même occasion, il a rappelé les sanctions afférentes à la diffusion des informations (trompeuses ou inexactes) et des messages fallacieux. Le Prix ERN-Med a été attribué au reportage précité après avoir répondu à plusieurs critères de sélection, notamment, l'importance éditoriale du sujet et le traitement journalistique,la qualité technique (prises de vue, montage, qualité du son, piste internationale et la durée), l'intérêt régional méditerranéen du sujet traité et son potentiel en terme de réutilisation parles autres membres...

A cette occasion,la COPEAM a félicité, au nom de l'Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU) et de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), la SNRTqui contribue activement dans l'échange des informations et des programmes au niveau régional-méditerranéen. Il est à rappeler que la SNRT a consolidé sa position de leader, dans le domaine des échanges d'informations avec l'Union de radiodiffusion des États arabes depuis 2011, en remportant le premier prix chaque année. Elle se classe aussi au premier rang en matière d'échange d'informations avec l'Union européenne de radiodiffusion, au niveau de la Méditerranée, et il fait partie des dix premiers pays actifdans le domaine des échanges avec l'UER.