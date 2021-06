Afrique Centrale: 30 juin 2021 - Le Congo face aux mêmes défis socio-économiques qu'en 1960 (Par Albert Lutete Mvuemba, Expert Economiste Indépendant)

opinion

I. Contexte international difficile Le 30 juin 2021, la RDC fête ses 61 ans d'indépendance dans un contexte international marqué par la pandémie de coronavirus, et ses conséquences désastreuses sur le plan économique. Par-delà son aspect conjoncturel et mondial, la crise actuelle ne devrait pas voiler la profondeur du déséquilibre structurel qui plombe la croissance en RDC, empêchant l'exploitation de son potentiel économique en vue de son émergence. Force est de constater que la démarche stratégique pour le développement du Congo demeure aussi complexe qu'à l'époque coloniale.

D'une part, il faudrait attirer à bon compte les entreprises multinationales et, avec elles, mobiliser les capitaux dans le but de valoriser les ressources naturelles destinées à l'exportation et, d'autre part, promouvoir une industrie locale et une agriculture vivrière afin de relever le niveau du PIB et de l'emploi.

Une étude historique renseigne sur les contraintes originelles ainsi que les politiques et stratégies économiques mises en œuvre par le Congo belge, hormis les techniques oppressives et la spoliation de la colonie que l'on doit, à bon droit, déplorer. II. Obstacles dans le processus du développement de l'économie du Congo belge La structure économique et sociale du Congo belge était extravertie et dualiste.

La forte dépendance aux exportations le rendait extrêmement sensible à la conjoncture internationale. La seconde caractéristique était la dualité systémique : pendant que les entreprises européennes prospéraient, l'économie indigène végétait, les milieux coutumiers connaissaient l'extrême pauvreté et les privations dans une colonie d'exploitation.

C'est en 1950 que le Gouvernement belge lança le Plan décennal dont l'objectif était notamment l'élargissement de la structure économique par l'industrialisation de la colonie, et le développement de l'économie rurale afin de tirer parti des potentialités jusqu'alors inexploitées. III. Financement du Plan décennal par les emprunts extérieurs. Pour la période 1950-58, le Plan décennal avait prévu environ 50 milliards de francs de dépenses d'investissements, dont 25 milliards pour le secteur privé (projets de création ou d'extension des entreprises minières, industrielles ou agricoles) et le solde pour le secteur public.

Cependant, bien que bénéficiant d'un traitement de faveur dans les bourses de Bruxelles et d'Anvers, les ressources disponibles sur ces marchés étaient très limitées en 1949. Pour une fois, les grandes sociétés du Congo belge devraient recourir aux marchés américains.

En fait, le problème des investissements publics était celui de leur amortissement. Il ne suffisait pas, en effet, que le Trésor congolais ait été en mesure de couvrir, grâce à l'emprunt, les dépenses inscrites dans ledit Plan. Encore, fallait-il que l'amortissement des emprunts contractés ne constitue pas, pour la colonie, une charge hors de proportion avec les recettes fiscales dont elle disposait (surendettement).

IV. Bilan économique du Plan décennal Le plan décennal de développement pour la période 1950-58 s'était soldée par d'importants efforts d'investissement, et d'incontestables progrès vers l'amélioration des niveaux et des conditions de vie. Au cours de cette période, le PIB a augmenté de 6,5 % en moyenne en valeur réelle ; la production minière a augmenté de 64 % ; celle des plantations industrielles s'est accrue de 140 % ; la production manufacturière a quadruplé ; la construction, le transport et le commerce ont presque doublé ; la production d'énergie est passée de 750 millions de kwh à 2,5 milliards de kwh en 1958, et une proportion sensiblement plus grande des exportations minérales et agricoles a été traitée dans le pays (exportations avec valeur ajoutée). (cf. Note du FMI 1994)

L'impulsion donnée par le plan décennal n'a eu d'effet que de 1950 à 1956. A partir de 1957, la croissance s'est malheureusement ralentie, exacerbant le problème d'amortissement de la dette, et de recherche de capitaux frais en vue de la poursuite de réformes du système socioéconomique colonial. Cela explique sur le plan systémique, les résultats médiocres enregistrés après l'indépendance. V. Bilan du développement après l'indépendance Plus que la plupart des nations accédant à l'indépendance, la RDC était malencontreusement dépourvue de techniciens et d'administrateurs, chasse gardée, en général, des expatriés de l'ère coloniale. Pas étonnant qu'après l'indépendance, le pays ait enregistré un bilan de développement désastreux, à part la période 1967-1974 et la reprise depuis l'année 2002. De 1974 à 2001, l'économie congolaise s'est effondrée, alignant des taux de croissance négatifs avec - 13,5 % en 1993, accompagnés de niveaux historiques d'hyperinflation culminant à 23.773 % en 1994. C'est au cours de cette période que le pays a atteint le niveau extrême de pauvreté, soit 4,3 milliards de dollars US de PIB et 79,31 USD de PIB/habitant (cf. Note du FMI 1994).

VI. Défis économiques à relever Depuis 1960, la révolution indépendantiste ainsi que la sempiternelle question de gouvernance ont suscité, sur le plan économique, des distorsions telles que le déficit budgétaire chronique et le financement monétaire, la détérioration de l'appareil de production, la régression des exportations, l'augmentation de la dépendance alimentaire, la dégradation des infrastructures socio-économiques, de l'appareil agricole et du système financier hérités de l'époque coloniale.

Le chemin à parcourir pour atteindre l'émergence est donc très rocailleux. D'un revenu de 562 USD, il faudrait réaliser le miracle de dépasser le cap de 10.000 dollars par habitant pour espérer atteindre le minima des pays émergents. Ainsi, la RDC fait face aux mêmes défis que jadis le Congo belge devant le marasme consécutif à la fin de la seconde guerre mondiale en 1945.

La problématique de l'édification d'une grande nation au cœur de l'Afrique se pose analogiquement dans les mêmes termes qu'en 1885 ou en 1945 :

1. Comme H. Stanley l'a souligné, le premier défi reste la construction d'infrastructures socioéconomiques.

2. La sécurisation du patrimoine national face aux appétits des puissances voisines : réforme du système de défense et ce, dans la perspective de la sanctuarisation de sites miniers et du contrôle rigoureux des exportations.

3. La création d'un environnement politique et économique attractif pour les investisseurs internationaux ; la réussite dépend de la stabilité des institutions, la transparence et le relèvement de la moralité publique comme au Botswana.

4. La mise sur pied des fondements du Trésor public et de la gouvernance : orthodoxie budgétaire, discipline financière, unicité du compte, indépendance de la banque centrale, comptabilité publique, adjudication des marchés et contrats, organes de contrôle et audit basé sur la cartographie de risques de fraude, reddition des comptes et quitus annuel de la Cour des Comptes à tous les gestionnaires, ordonnateurs, mandataires et comptables.

5. Les réformes structurelles : au-delà de secteurs traditionnels d'exportation des produits de base, il importe de découvrir quels sont les secteurs dans lesquels le pays peut devenir compétitif et qui seront de nouvelles sources de croissance de l'emploi et du revenu. Cibler les secteurs à fort potentiel, par exemple l'agriculture, pour leur fournir les institutions et les infrastructures dont ils ont besoin pour se développer.

6. L'accroissement du revenu national à travers l'exploitation commerciale des ressources naturelles disponibles (eau, produits agricoles, minerais, énergie... ) et la mobilisation optimale des recettes fiscales en vue de l'avènement d'un Etat à la fois commerçant et providence suivant le modèle chinois (avec un sovereign wealth fund et des banques de développement). Ce processus aboutirait à la création d'un fonds souverain dédié au financement de nouvelles entreprises publiques dans les secteurs stratégiques et la participation de l'Etat dans les secteurs porteurs, après la dissolution et la liquidation des entreprises actuelles du Portefeuille, ainsi que leurs organes de supervision et contrôle.

7. La dépolitisation de la gestion desdites entreprises serait le nœud gordien à trancher : proscription d'accès des politiciens, relèvement du barème de critères de sélection des mandataires en ouvrant le leadership managérial à l'appel des compétences sur le plan international, ainsi que des services d'audit et les nouvelles technologies numériques.

8. L'élaboration d'un plan stratégique du Portefeuille intégré au Plan décennal de développement national, sous-tendu par la fixation des politiques publiques, des objectifs chiffrés, des moyens, des stratégies (DSRP) et mesures de performance (IDH), visant la mutation profonde de l'ensemble des structures de production et l'intégration de toutes les branches de l'économie nationale. Cela donnera de la lumière sur la portée des entreprises du portefeuille. Au lieu de privatiser le secteur public et brader les ressources nationales, il importe de monter de nouvelles entreprises publiques dépolitisées qui pourront conquérir les marchés national, régional et international, à l'instar des entreprises nationales PETRONAS de la Malaisie, Exim Bank de la Chine ou Petrobras du Brésil.

9. La priorité à accorder à la main-d'œuvre nationale, aux solutions techniques endogènes et aux ressources locales (carrières, mines, schiste, argile, briques cuites, bois, pétrole... ) dans la réalisation des projets d'investissement public. Faire de la RDC une nation scientifique par la promotion de l'expertise locale et la restauration de la prime à l'effort productif, à l'innovation et au patriotisme.

10. L'élaboration d'un programme d'urbanisation impliquant la fondation des filiales des sociétés nationales de fourniture d'électricité, eau et assainissement, habitat et crédit immobilier, en partenariat avec les provinces, les ETD, les fédérations coopératives et les investisseurs internationaux.

11. L'intégration des secteurs informel et rural à l'économie nationale par le développement des coopératives agricoles, susceptibles de tonifier la dynamique de production, l'accroissement du rendement à l'hectare et du revenu en milieu rural. De cette base endogène, l'économie nationale pourra devenir compétitive aux fins d'exploiter les opportunités qu'offre le marché continental sous les auspices de la Zlecaf. (A.Lutete 2019) A tout prendre, Arminio Fraga constate que les pays en développement comme la RDC sont confrontés aux vicissitudes de leur propre système politique et de leur histoire.

Les contre-performances enregistrées depuis 1960 sont trop troublantes pour ne pas y voir le signe des comportements culturels et politiques qui débordent le cadre de l'économique, ce qui indique peut-être qu'une réforme politique s'impose avant les autres réformes. (www.economie-developpement.com) Cela appelle la modernisation et la moralisation du système éducatif, la sublimation de l'action politique et de la nouvelle citoyenneté par l'interdiction des pratiques et discours fondés sur les discriminations ethnotribales, le bannissement de la violence sous toutes ses formes, du népotisme et du clientélisme.

Dans la foulée de réformes, les élites devraient sacrifier aux exigences absolument démocratiques, notamment la criminalisation de la distribution de l'argent, de boissons ou des T-shirts aux populations, même pendant les campagnes électorales, la publication en ligne et en temps réel, des PV par bureau électoral sur le site web de la centrale, et pareillement, la transmission desdits PV dans les comptes email des candidats et des observateurs, le respect de chaîne de la dépense, des normes d'audit et de la loi sur les marchés publics par les organes de la CENI.

VIII. COVID-19 et nouveaux défis économiques Pris dans l'étau de la Covid-19, les pays africains doivent prendre sur eux de concevoir des stratégies ingénieuses. La riposte à cette pandémie et à celle d'Ebola détermine l'avenir du continent, tant il est primordial de prévenir les ponctions humaines qui ont jadis causé l'effondrement des empires africains, et ont facilité leur mise sous tutelle coloniale en 1885. Pour la RDC, l'urgence serait le perfectionnement des instruments de gestion des finances et biens publics : respect strict des chaînes de la dépense et de recettes, loi sur les marchés publics, comptabilité et reddition des comptes, inventaire permanent du patrimoine (comptabilité matières), publication des comptes et contrats sur le site web du gouvernement, dépolitisation de l'administration publique, du Portefeuille, des organes de contrôle, de la justice et de la Banque centrale...

Sur le plan systémique, on prônerait comme panacée la révision de la stratégie de développement axée sur les exportations des produits de base, la refonte de la fiscalité à l'effet de la restauration de la compétitivité économique, la réduction de la parafiscalité et taxes multiples, la modernisation du système financier national Dans cette perspective, le programme d'électrification à grande échelle à partir des énergies renouvelables, conférerait une attractivité économique et écologique à une gigantesque zone économique spéciale, qui pourra accueillir une industrie « sobre en carbone ».

Selon toute apparence, les industriels recherchent le site écologiquement viable, dans le souci d'échapper à la surtaxe des produits par une fiscalité carbone en hausse. L'ambition serait de concurrencer la Chine en développant une économie verte et numérique. (Magasine Croissance janvier 2020). Ce rêve ne peut être envisagé qu'à la condition de réformer le système éducatif afin d'engager la jeunesse congolaise dans la 4ème révolution industrielle (intelligence artificielle, robotique de pointe, impression 3D, nanotechnologie, biotechnologie... ) et d'orienter opportunément les chaines de valeur mondiale vers la RDC. (www.economie-developpement.com). De manière péremptoire, les élites notamment les chercheurs scientifiques se doivent de monter en ligne pour conjurer l'obscurantisme qui induit depuis 1960 des politiques inefficaces, afin que les congolais mènent une vie paisible et tranquille, en toute piété et probité. C'est là notre destinée, car Dieu notre sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité : Jésus Christ. (Pour une vision clairvoyante de la nouvelle donne économique, cf. Livre du prophète Esaïe 52 : 1-15 et 2 Chroniques 7 : 13-14 et 1 Timothée 2 : 1-6).

Sud-Kivu : Enock Sebineza accuse Dieudonné Kasereka chez Félix Tshisekedi ! *Une lettre ouverte rappelle le contexte, recense les faits et dénonce en vue des poursuites judiciaires contre le Capitaine Kasereka, Porte-parole du secteur opérationnel Sokula 2/Uvira au Sud-Kivu. Dénonciation pour poursuites judiciaires du capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole du secteur opérationnel sokula 2/Uvira, Sud-Kivu A Excellence Monsieur le Président de la République et Chef de l'Etat ( avec nos hommages les plus déférents) à Kinshasa, Palais de la Nation. Excellence Monsieur le Président de la République, Je viens auprès de Vos hautes responsabilités comme simple citoyen qui a des droits et devoirs devant les institutions de la République. Mon devoir est d'aimer mon pays et le défendre dans la mesure du possible. Mais aussi j'ai le devoir de dénoncer ce qui cherche à le détruire portant casquette d'agent de sécurité tel le capitaine Kasereka Dieudonné. J'ai le droit d'exiger de mes institutions la protection et toute sorte de sécurité à mes concitoyens et surtout à ma communauté visée. Je dénonce et porte un démenti formel sur ces propos mensongers. Deux sorties médiatiques du capitaine Kasereka porte-parole du Secteur opérationnel basé à Uvira la destruction de Kahololo/Rurambo fait penser que certaines autorités militaires de ce secteur sont dans la logique de tous ces groupes armés locaux et étrangers dont leurs message de chasser les Banyamulenge de la RDC inondent les réseaux sociaux et que le processus de déracinement est à sa phase finale. Contexte : La rébellion muleliste de 1964 à laquelle adhèrent les bafulero et les babembe concoctent des massacres et pillages des vaches est considérée comme une date du début des inimitiés qui nourriront une haine tribale contre les banyamulenge à Uvira et à Fizi. C'est depuis 1982 qu'un processus de «dénationalisation et de dépossession » de la nationalité congolaise d'orine des Banyamulenge s'est mis en place par certains politiciens du Kivu. Plusieurs étapes furent, pierre sur pierre, brique sur brique, construites. Au départ, à chaque échéance électorale comme en 1987 et surtout à la CNS (conférence nationale souveraine des années 1990) beaucoup de ces politiciens agitent régulièrement la question de la « nationalité douteuse » de ma communauté les banyamulenege pour les diaboliser devant l'opinion, pour être populaire sur base de discours « nationaliste » et écarter de la compétition certains concurrents politiques en les déclarant étrangers. Cette démarche deviendra, au fur des années, un plan ficelé d'une épuration ethnique des banyamulenge à laquelle adhère une opionion importantes des communautés voisines à savoir les bafulero, banyindu, babembe. C'est dans ce contexte, après le rapport Vangu 1994 de triste mémoire, que la guerre de 1996. La période correspond aux années chaudes de la politique interne congolaise (zaïrois) de 1990-1995 avec la CNS mais aussi regionale avec l'arrivée des réfugiés rwandais parmi lequels les génocidaires. Le consensus de chasser les banyamulenge de la RDC avec l'implication de la société civile, se précisa. Leur résistance sera considérée comme une guerre. Pourtant ils sont là où ils sont avec leurs voisins des autres ethnies avant le partage de l'Afrique de 1885, la création du Congo et ils ne demandent mieux que de rester chez eux avec leurs compatriotes. Et que, indiquer le Rwanda comme leur pays ce serait amputé la RDC d'une partie de sa population et donc participer, consciemment ou inconsciemment, à son démantèlement ou à sa balkanisation. Ils veulent un Congo coupé des uns des ses membres, donc « un Congo- manchot ». C'est encore dans le même contexte d'une haine mobilisée par certains leaders de ces s communautés voisines que des attaques meutrières contre les banyamulenge éclatent en avril 2017 à Murambya en groupement de Bijombo, Chefferie Bavira contre les Banyamulenge en Territoire d'Uvira. On signalera pour la première fois en cette date la participation des combattants burundais appelés Red Tabara d'un certain Alexis Sinduhije, commandés par Gisiga. Ces combattants soutenus par Kigali seraient des hutu et tutsi exilés au Rwanda après le putch raté du Général Godefroid Niyombare contre Bujumbura en 2015.Des populations civiles banyamulenge appelées « twirwaneho qui signifie défendons-nous », seront poussés à s'organisèr pour une légitime défense contre ces attaques ( voir MEMO DE LA COMMUNAUTE BANYAMULENGE DE KINSHASA DU 25 mai 2019 ET DU 16 OCTOBRE 2019 ). Le Gouverneur de province de l'époque peut l'attester pour avoir fait une descente afin d'assister les déplacés en cette date. Depuis cette date, les attaques vont s'étendre et détruira systématiquement tous les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga/Itombwe tels Kamombo, Itombwe, Minembwe et son hinterland. Désormais les banyamulenge ne sont confinés que dans la vallée de Minembwe, le camp de déplacés de Mikenke, quelques villages autour de Murambya dans Bijombo et Kahololo/Rurambo, la partie nord des hauts plateaux d'Uvira en chefferie bafulero/bafuliiru. Bibokoboko est souvent sous attaques sporadiques meurtrières et pillage des vaches. Depuis le 16 mars, une attaque meurtrière de la même coalition sur les villages de Kahololo( Rwikubo, Kahundwe et Kageregere) a fait 4 victimes dont une vielle de 82 ans calcinée dans sa maison, 5 blessés,plus de 350 vaches et 2000 caprins emportés. Le 09 avril les attaques seront étendues sur d'autres dizaines des villages. Le vendredi 23 avril 2021 un assaut généralisé va embraser la contrée et incendier systématiquement tous les villages (liste en annexe). Dans cette attaque, quatre seigneurs de guerre vont venir de l'axe Sud de Kahololo. Il s'agit des chefs Maï-Maï, Ilunga issu de la Communauté bafulero, Makanaki Kasimbira John de la Communauté Bavira, René Itongwa ancien capitaine des FARDC issu de la communauté Bembe et le burundais Gisiga de Red Tabara. L'axe nord de de Gashama/Gitavi sera confié à Kasende Kyubwa local défense proche du Chef de Groupement d'Itara dénoncé déjà dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui plus de 4000 personnes rescapées affluent à Bwegera, plaine de la Ruzizi avec troupeaux échappés au pillage pour fuir cette barbarie. Pour les bourreaux, le pari est gagné car ils sont en route pour le bercail hors des frontières nationales. Comme l'histoire se répète parfois, dit-on, c'était exactement la même direction prises par beaucoup des banyamulenge en 1996 pour échapper à la même folie meurtrière qui emporta des milliers de ses membres. Excellence Monsieur le Président de la République, En ce moment où nous pleurions encore cette tragédie, nous recherchons plus de 50 personnes portées disparues à ce jours et comme si cela ne suffisait pas, le porte-parole de l'armée, secteur opérationnel sokula 2 sud sud du Sud-Kivu, le capitaine Kasereka Dieudonné, vient de tourner le coûteau dans la plaie encore saigante des rescapés avec un cynisme d'un autre âge. Il vient de publier deux communiqués mensongers, des fausses informations, deux faux communiqués, à savoir, UVIRA : L'ARMEE PREND DES DISPOSITIONS POUR SECURISER LA POPULATION, CONTRE LES GROUPES ARMÉS A KAHOLOLO ET RURAMBO du 27 avril et UVIRA: 1564 VACHES, APPARTENANT A LA COMMUNAUTÉ BANYAMULENGE ONT ÉTÉ RÉCUPÉRÉES ET REMISES AUX PROPRIÉTAIRES du lendemain 28 avril 2021. Comment prétendre récupérer les vaches là où on a jamais été ? Les FARDC de la plaine de la Ruzizi ne sont intervenues que sur les 10 derniers kilomètres du tronçon de 100km Kahololo- Bwegera, c'est-à-dire, de Rubanga à Bwegera. Même les éléments des FARDC positionnés à Katobo, Groupement Runingu/Chefferie Bafulero ont refusé d'intervenir et empêcher les attaques à proximité où des Banyamulenge ont été visés, assassinés, pillés et chassés dans plus de 10 villages. Cette partie est aussi nettoyée des banyamulenge à l'instar de Rurambo comme ne cessent de le dire leurs détracteurs à travers les réseaux sociaux. Excellence Monsieur le Président de la République et Chef de l'Etat, Je crois que dans notre armée nous avons des militaires qui roulent pour les intérêts autres que la défense de la République contrairement à votre vœu de toujours, celui de voir la paix revenir à l'Est en général et particulièrement dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga. Nous dénonçons le cynisme du capitaine Kasereka en ce qui'il sait que depuis six(6) mois jour pour jour de l'attaque du 16 mars contre Kahololo( Rwikubo, Kahundwe et Kageregere) coordonnée par le groupe armé burundais de Red Tabara d'Alexis Sinduhije sous le commandement de Gisiga en alliance avec sept seigneurs de guerre congolais mayi mayi : Ilunga, Réné Itongwa, Joh Makanaki Kasimbira de Masango/Kagogo, Mushombe de Masango , Kasende Chubwa de Kishale/Birambagiro, Nyamunjira Kangongo fils de Lameke Kango de Luindi/Kabayayaba, Luma Hondwa fils venu de Kalungu/Lwindi, aucune intervention militaire des FARDC n'a été organisée à ce jour malgré notre insistance auprès de toutes les autorités militaire du Secteur op sokula 2 en passant par la région militaire jusqu'à la Zone de défense basée à Kisangani. Aucune suite. Donc les assaillants ont tué, brûlés et emporté du bétail en l'absence totale des forces de sécurité.

La trahison des commandants du Secteur opérationnel sokula 2 du Sud-Kivu a consisté, depuis 2016, à dissimuler la présence des groupes armés étrangers sur le sol congolais à savoir le Red Tabara soutenu par le Rwanda, le FNL, FOREBU pourtant eux-mêmes attestent être sur le sol congolais dans leurs communiqués du 25 août 2018 et du 27 avril 2021 (les deux communiqués en annexe). Pourquoi Monsieur Kasereka n'a jamais évoqué ces groupes armés étrangers dans ses multiples communications depuis 5 ans ? Jamais n'a dénoncé la traversée régulière des forces de défense du Burundi qui viennent faire la guerre contre leurs opposants armés chez nous sur caution de ces commandants ? En refusant d'intervenir dans la zone de Kahoholo/Rurambo, non-assistance de personne en danger et mentir à l'opinion nationale et à leur hiérarchie par son porte-parole, est une volonté délibérée de donner une fausse information en vue de dissimuler les puissances étrangères qui soutiennent ces groupes armés et ceci tombe successivement sous le coup des articles 134 et de 188 de la LOI N° 024/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE PENAL MILITAIRE qui stipulent que : « Article 134 : Est puni de vingt ans de servitude pénale, quiconque aura fourni, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires de la République des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. En temps de guerre, le coupable est puni de mort ». Article 188 : Tout militaire ou tout individu embarqué ou au service des Forces Armées, qui se rend coupable de non-assistance à personne en danger est puni de dix ans au maximum de servitude pénale ». Une phrase attribuée au Général MAHELE d'heureuse mémoire n'a-t-il pas dit que « quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans les services de sécurité » !

Les dispositions de sécuriser de la population contre les groupes armés à Kahololo/Rurambo dont parle Kasereka n'ont jamais été prises comme l'affirme Mr Kasereka. Nous mettons quiconque au défi de nous prouver le contraire et donner la moindre preuve. Comment le capitaine, au nom de l'armée peut se permettre de mentir à ce point et salir tout un corps et surtout le commandant suprême que Vous êtes Excellence Monsieur le Président de la République par un mensonge déconcertant ? C'est du cynisme d'un militaire qui doit être poursuivi en justice pour n'avoir pas sécouru les populations en train d'être tuées et donner une fausse informations pour de visées politiques.

La déclaration de Kasereka est un soutien sans faille aux égorgeurs de Kahololo/Rurambo que sont les Red Tabara burundais qu'il n'a jamais osé citer dans toutes ses déclarations depuis 5 ans, en leur offrant la garantie d'opérer sur le sol congolais sans être inquiétés. Ne pas les citer c'est les couvrir, être complice de toutes les criminalités liées à ces milices burundaises et leurs allliés mayi mayi cités plus haut-cités. Excellence Monsieur le Président de la République et Chef de l'Etat, En date du 09 mars 2021 les populations de la plaine de la Ruzizi et des moyens plateaux de Kigoma avaient été étonnées de voir les troupes burundaises traverser et s'enfoncer à l'intérieur de notre pays jusqu'à Kiryama, groupement Kigoma à 80 km de la frontière avec le Burundi et revenir au vu et au su de plusieurs positions FARDC sur cet axe. Ce qui est grave, le même porte-parole de l'armée avait dit qu'il n'est pas encore au courant.

Plainte : Nous pensons que l'Auditorat militaire de Bukavu ou d'Uvira peuvent s'en saisir et constater que Monsieur Kasereka Dieudonné a commis des infractions graves punies par la loi. Nous demandons aux instances judiciaires de mettre en branle rapidement les mécanismes urgents de mettre Kasereka à la disposition de la justice pour qu'il réponde de ses actes, car ces deux infractions étant graves, méritent d'être poursuivies, Fait à Kinshasa, le 30 avril 20121 Enock RUBERANGABO SEBINEZA, Député Honoraire Copie à : 1. Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre de l'Intérieur et sécurité ; 2. Excellence Monsieur le Ministre de la Défense à Kinshasa ; 3. Monsieur le Chef d'Etat-major général des FARDC à Kinshasa ; 4. Monsieur le Commissaire Général de la Police nationale congolaise à Kinshasa ; 5. Monsieur l'Auditeur Général des FARDC à Kinshasa ; 6. Monsieur le Gouverneur de Province du Sud-Kivu ; 7. Monsieur le Commandant région à Bukavu ; 8. Monsieur le Commissaire provincial de la PNC à Bukavu ; 9. Monsieur l'Auditeur de la garnison de Bukavu à Bukavu. 10. l'Auditorat de la garnison d'Uvira à Uvira ; 11. Messieurs les responsables des organisations nationales et internationales de droits de l'homme en RDC (toutes); ANNEXES : - Communiqués mensongers FARDC/Uvira - Comuniqués RED TABARA burundais attestant leur présence au Sud-Kivu, RDC ;