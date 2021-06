Congo-Brazzaville: Cheveux afro - Quête ou crise identitaire ?

Expression de beauté par excellence, les coupes de cheveux ont toujours contribué à révéler la beauté de la femme qui les porte, quelles que soient son origine, sa race ou son appartenance culturelle. En Afrique cependant, les femmes ont fait, depuis plusieurs années déjà, des extensions plus qu'une tendance de mode mais un vrai style culturel.

A quoi reconnaît-on une femme belle et qui prend soin d'elle ? Certaines diront à son style vestimentaire, d'autres à sa manucure et toutes mentionneront certainement sa coupe de cheveux.

La femme africaine est la seule au monde à porter des extensions de cheveux encore appelés mèches ou tissages. Si les femmes européennes peuvent les porter dans des cas particuliers comme lors de la perte de cheveux dans le cas d'un cancer ou pour des besoins artistiques, les femmes africaines et afro-descendantes ont adopté les extensions dans leurs habitudes-beauté.

L'influence de la télévision et du monde de la mode qui se sont voulus majoritairement blancs ont laissé dans l'imaginaire collectif que les codes de beauté l'étaient aussi. Avec le phénomène de la dépigmentation est né un autre phénomène qui a fait moins parler de lui mais reposait sur la même problématique : la connaissance et l'acceptation ou non de son identité.

C'est pour défendre et pleinement assumer cette identité que naissait le mouvement " Nappy " dans les années 2000 aux Etats-Unis. Un mouvement pour des cheveux naturels initié par des femmes noires qui voulaient conserver leurs cheveux crépus dans le but de valoriser leur africanité mise à mal dans l'histoire du monde depuis la traite des esclaves. Plus qu'une revendication culturelle, le mouvement "Nappy" a trouvé ses preneuses. Des femmes qui pensent l'Afrique autrement, qui voient cette Afrique redevenir le berceau de l'humanité sur le plan culturel et dans bien d'autres domaines.

Cette Afrique si bien pensée, imaginée et portée par le septième art dans des pays comme le Nigeria ou le Ghana, par la musique africaine, souveraine, mais aussi par des films comme la super-production « Black Panther » des studios Marvel en 2018. Contrairement à l'image un peu fade et triste que renvoient les médias étrangers du continent, l'Afrique est un continent riche de sa culture, de son peuple et de son écosystème. La vulgarisation des moyens de communication et de la télévision elle-même permettent aujourd'hui de la découvrir autrement, de la voir autrement et de la penser différemment.

Cette participation de l'Afrique dans les plateformes d'information et communication mondiales constitue une invitation aux femmes, qui hésitent encore à assumer leur identité et leur culture noires, à faire le pas de la réappropriation culturelle. Sur des questions pratiques comme les moyens, les rituels et produits pour soin du cheveu afro, de nombreuses réponses sont disponibles sur des plateformes comme YouTube où des influenceuses ont fait de cette identité un réel style de vie attrayant et fait de beauté.