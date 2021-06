Congo-Brazzaville: Cyberaddiction - Attention danger !

L'Organisation mondiale de la santé décrit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladies ou d'infirmités. Le tableau ainsi dépeint, l'omniprésence des réseaux sociaux dans le quotidien des individus joue un rôle de premier ordre dans le mal-être de plus en plus grandissant des individus et de la société.

Dans une étude menée par des chercheurs de l'Institut de la santé de l'enfant, Great Ormond Street de l'University College de Londres, et publiée dans la revue médicale " The Lancet ", l'utilisation trop fréquente des réseaux sociaux causerait à leurs utilisateurs des problèmes de santé tout autant psychologiques que physiques.

Parmi les problèmes psychologiques incriminés ressortent le stress, l'anxiété et la dépression. Les jeunes sont les plus exposés à ces dangers, notamment les adolescents qui passent souvent par une crise identitaire à cette période cruciale de leur vie. Les problèmes physiques, quant à eux, sont dûs à la réduction du temps de sommeil et de celui qui devrait normalement être consacré à l'activité physique et sportive ou des activités en plein air par le caractère addictif de ces réseaux.

En plus de cette jeunesse en mal-être, toute une société se retrouve en crise par la prolifération de fake news, des manipulations d'opinions à des fins politiques et économiques dont les bénéficiaires sont les différents annonceurs qui utilisent ces plateformes mais aussi leurs créateurs. C'est pour dénoncer ces machinations bien huilées que le film-documentaire " « The social dilemma » " ou « Derrière nos écrans de fumée » en français a été publié en 2020 sur Netflix. Dans ce documentaire, les anciens créateurs, fondateurs et gourous des plus grands médias sociaux, à savoir Facebook, Instagram, YouTube et autres, passent à la barre pour dénoncer les monstres qu'ils ont créés et promus. Après avoir constaté l'influence néfaste de ces réseaux sur eux-mêmes, leurs propres collègues et leurs familles, certains d'entre eux ont décidé de réagir, d'essayer de limiter les conséquences de ce dilemme, tant que leur voix pouvait être entendue.

Plusieurs thèmes sont abordés dans ce documentaire comme le business-modèle de ces entreprises qui reposent sur la publicité et la captation de l'attention des utilisateurs par des logarithmes mis en place sur la base de leurs centres d'intérêts, la quête constante d'approbation sociale par les utilisateurs par la création du bouton « like » et ses variantes, la collecte des données et la manipulation des opinions par la diffusion des fake news dans le but de permettre la polarisation de la société. Il est alors question pour chaque individu de revoir ses choix personnels, de veiller à son bien-être mental et à celui de sa famille et de contribuer à une meilleure qualité de vie en réattribuant à internet sa fonction d'outil et non de marionnettiste.