Congo-Brazzaville: ODD - Chefs d'entreprise et partenaires mondiaux veulent un monde durable et socialement responsable

Ce fut un sommet marathon virtuel. Durant 26 heures, des chefs d'entreprise et des partenaires mondiaux ont "palabré " en vue de créer " un monde durable et socialement responsable ".

Les chefs d"entrepise et les partenaires mondiaux se sont accordés pour créer " un monde durable et socialement responsable ", lors du sommet des dirigeants du Pacte mondial des Nations unies. Une série de nouvelles annonces ont été faites et des programmes ont été lancés, notamment un nouveau plan stratégique du Pacte mondial des Nations unies ainsi qu'un cadre d'action. Le Plan stratégique a été publié pour "des progrès audacieux et rapides pour stimuler l'action des entreprises", à déclaré Sanda Ojiambo, PDG et directrice exécutive du Pacte mondial des Nations inies. Le cadre d'action est concentré sur l'Objectif de développement durable ( ODD16) lié à l'amélioration des pratiques de gouvernance d'entreprise, accompagné d'un manuel d'action collective anti-corruption pour " lutter contre la corruption enracinée".

Un nouveau rapport sur l'action climatique fixe des objectifs audacieux pour les entreprises. Pour le secteur privé et les investisseurs, en particulier, le sommet a montré l'impact de la pandémie de Covid-19. Dans la nécessité de reconstruire mieux et de créer une société plus résiliente, la durabilité, la biodiversité, le genre et la diversité feront "partie des conversations croissantes sur les investissements".

Pour le directeur de l'information chez US Core Strategie, Scott Mather, il est désormais nécessaire - et la Covid-19 l'a renforcé - de mettre davantage l'accent sur la planification de scénarios, sur l'investissement pour la résilience. Le responsable de la sensibilisation chez Moody's, Rahul Ghosh a, quant à lui, insisté sur une montée de demandes pour des analyses plus approfondies et plus sophistiquées. Il note que la conservation de la nature et le risque pour la biodiversité sont un domaine commun qui exige de meilleures données "pour mieux comprendre les relations entre les entreprises et l'environnement. La technologie comble ces lacunes avec des drones, des lasers aéroportés et des capteurs satellites, parmi les approches de collecte d'images pouvant analyser les risques et la perte de biodiversité".

La collecte de l'ensemble de données permettent d'analyser les impacts à long terme du changement climatique ou d'autres risques. Ainsi les données deviennent essentielles pour connecter la communauté d'investisseurs et celle d'entreprises. Les intervenants ont beaucoup insisté sur le changement des pratiques de l'entreprise et le besoin d'un langage commun. Tous les acteurs y compris publics, privés et ONG, devront parler le même langage financier. Ils rappellent que "la durabilité devient une entreprise ; nous devons avoir les mêmes mots [à travers] le monde". Et que jusqu'à présent, le monde parlait "20 langues différentes sur la durabilité".