Sénégal: Saint-Louis / Renforcement des capacités d'investigation de la police nationale - Les flics de la zone nord formés en techniques d'enquête

Clôturé hier, vendredi 25 Juin à Saint-Louis d'une session de formation de deux semaines des policiers sur les techniques d'enquête. C'est à l'initiative du Procureur Général près la Cour d'appel de Saint-Louis en collaboration avec le Partenariat Opérationnel Conjoint (POC) qui est un programme de 9 millions d'euros financé par l'Union Européenne. Ledit programme a pour objectif de lutter contre le trafic de migrants, l'immigration irrégulière et la traite des humains au Sénégal. La session de formation a réuni plusieurs enquêteurs issus des régions de Saint-Louis, Louga et Matam.

Ce sont plusieurs enquêteurs de la police de la zone Nord qui se sont donné rendez-vous, il y a quelques jours, dans la ville tricentenaire où ils ont pris part à une session de formation sur les techniques d'enquête. Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de l'Union Européenne matérialisé à travers le Partenariat Opérationnel Conjoint (POC) financé à hauteur de 9 millions d'euros. Il vise à appuyer la Police nationale pour renforcer ses capacités d'investigation.

"Les professionnels de la police ont longuement échangé avec des gens expérimentés qui leur ont parlé de toutes ces techniques d'enquête de façon générale mais aussi des enquêtes spécifiques notamment la lutte contre le trafic de migrants ou l'immigration clandestine et la traite des humains", a dit Mandiaye Niang, Procureur Général près la Cour d'Appel de Saint-Louis qui a tenu à être là au vue du partenariat qu'il nourrit avec le POC. Cette session de formation fait suite d'ailleurs à une première activité initiée au mois de novembre 2020 dans la région de Saint-Louis. "Il s'agissait cette fois-là de réunir les autorités d'enquête de gendarmerie, de police avec aussi les procureurs et les juges d'instruction pour voir comment on pouvait mieux coordonner le traitement judiciaire du trafic de migrants avec ce phénomène que tout le monde avait observé au niveau des traversées des pirogues de l'Océan atlantique vers l'Espagne", a-t-il poursuivi.

Un partenariat qui continue toujours et qui s'est encore matérialisé à travers un appui en équipements, notamment un lot de matériels informatiques que le POC a fourni à la Cour d'Appel de Saint-Louis. "Ce matériel est composé d'ordinateurs et de scanners qui vont servir dans le cadre d'un projet dont la Cour d'Appel de Saint-Louis abrite le pilote. C'est un projet visant à mettre en place une plateforme de collecte des données statistiques. En effet, on a besoin de mesurer l'activité des juridictions, de mesurer la performance, d'analyser les tendances de la criminalité, et tout cela on ne peut le faire que si on a des données fiables et actuelles. Malheureusement, le constat est que jusqu'à présent nous continuons à nous fier aux registres", a-t-il regretté.

Le Chef de Mission du Partenariat Opérationnel Conjoint (POC), le Commissaire divisionnaire Jean Luc Gonzales, a rappelé les trois composantes de ce programme, à savoir le renforcement de l'interministérialité et inter-services de la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes ; la composante 2 est l'appui spécifique apporté à la Direction de la Police de l'air et des frontières et la composante 3 est le renforcement de la coopération régionale sur ces questions-là.