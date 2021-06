Maroc: Fatima al-Fihri et sa célèbre université Al Quaraouiyine

interview

Fatima al-Fihri a fondé, dans la ville marocaine de Fès, une mosquée devenue la célèbre université Al Quaraouiyine, la plus ancienne université au monde.

Fatima al-Fihri est née en l'an 800. Son père Mohammed Bnou Abdullah al-Fihri était un riche marchand. Il s'installe à Fès avec sa famille sous le règne d'Idris II. C'est là que Fatima al-Fihri fondera la célèbre université Al Quaraouiyine.

Malgré les nombreuses connaissances sur sa vie, celle-ci reste entourée de nombreux secrets, même pour les historiens. L'un de ces mystères concerne la date de sa mort, qui pourrait se situer aux alentours de 878.

De son vivant, Fatima était appelée la "mère des garçons". Selon l'historien Mohammed Yasser Hilali, "ce surnom provient probablement de sa charité et du fait qu'elle prenait des étudiants sous son aile".

Pourquoi Fatima al-Fihri a-t-elle décidé de construire une mosquée ?

Fatima était une fervente croyante. Après les décès de son père et de son mari, elle hérite d'une énorme somme d'argent. Elle décide d'utiliser cet argent pour construire une mosquée. À l'époque sa communauté musulmane de Fès en a le besoin urgent. Il faut une mosquée suffisamment grande pour accueillir un nombre toujours croissant de croyants. Après avoir acheté un terrain à un homme de la tribu "Hawaara", Fatima commence son projet de construction au début du mois du Ramadan de l'année 254 de l'Hégire, soit en 859 après Jésus-Christ.

À partir du 10e siècle, la célèbre mosquée d'Al Quaraouiyine devient le premier institut religieux et la plus grande université arabe d'Afrique du Nord. Elle attire de nombreux étudiants et scientifiques de renom. Des symposiums et des débats y sont régulièrement organisés. Selon les documents disponibles, des chaires d'enseignement ont été créées à l'université et dans d'autres annexes de Fès. Ces mêmes documents mentionnent l'existence d'un grand nombre de bibliothèques.

Pourquoi l'université Al Quaraouiyine est-elle si célèbre ?

L'université d'Al Quaraouiyine est considérée comme la plus ancienne université du monde encore en activité, précédant les premières universités européennes. C'est ce qu'indiquent l'UNESCO et le Livre Guinness des records. La date de référence est l'année de la fondation d'Al Quaraouiyine en tant que mosquée, ce qui implique que son caractère éducatif remonte à ses débuts. En ce sens, elle précède de plus d'un siècle la mosquée Sankore de Tombouctou (fondée en 989 après J.-C.) et de plus de deux siècles l'université de Bologne (1088 après J.-C.).

Parmi ses diplômés figurent plusieurs poètes, des Faqîhs (juristes musulmans), des astronomes et des mathématiciens de toute la région. L'historien Abdurahman Ibn Khaldoun, le médecin et philosophe Abu Walid Ibn Rushd, le médecin andalou Musa Ibn Maimonou ou encore Gerbert d'Aurillac, qui deviendra le pape Sylvestre II, ont tous étudié à Al Quaraouiyine.

Quels souvenirs a laissé Fatima al-Fihri ?

Fatima al-Fihri elle-même est considérée comme une sainte et elle est très respectée parmi les croyants, en particulier à Fès. En 2017, un prix a été créé en Tunisie en son honneur. Il récompense les initiatives qui favorisent l'accès des femmes à la formation et aux responsabilités professionnelles. En outre, un programme académique et une bourse d'études accordés aux étudiants d'Europe et d'Afrique du Nord rendent hommage à Fatima al-Fihri.

____________________________________

Les professeurs Doulaye Konaté, Christopher Ogbogbo et Lily Mafela ont contribué à ce récit qui fait partie de la série "Racines d'Afrique". Une série de la Deutsche Welle, en coopération avec la fondation Gerda Henkel.