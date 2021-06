Congo-Kinshasa: Donner la parole aux victimes des violences sexuelles

En Centrafrique, pays où les violences sexuelles sont récurrentes, la Cour pénale internationale travaille sur le sujet, donnant ainsi l'occasion aux victimes d'exprimer leurs souffrances.

"Après la violence sexuelle que j'ai subie, j'ai réfléchi... J'ai pleuré en tant que femme mariée, je ne voulais pas le dire à mon mari et je l'ai caché en moi à cause de la stigmatisation de la famille. Et comme j'ai vu beaucoup de femmes venir me parler de la même chose, alors je me suis mise à parler aux femmes et aux hommes violés, je me suis engagée avec l'appui de mon mari et lui m'a dit : ce qui est arrivé est arrivé et tu peux continuer ta vie", raconte Euphrasie Nanette Yandoka, une victime de viol qui exprime le drame qu'elle a vécu. Depuis lors, elle vit grâce au soutien moral que lui accorde sa famille, en particulier son mari.

Euphrasie est passée pour ainsi dire de l'ombre à la lumière grâce à l'aide de la Cour pénale internationale. Les victimes qui le souhaitent peuvent témoigner et avoir aussi leurs portraits exposés dans la Maison de la mémoire comme symbole de leur sortie du silence - la Maison de la mémoire est une sorte de musée qui explique les drames vécus par les Centrafricains.

Un fonds pour les victimes

Mike Cole, chef de bureau de la CPI en Centrafrique met en avant le fonds en faveur des victimes.

"Le fonds au profit des victimes a fait beaucoup de programmes en Ouganda, en République démocratique du Congo. Notre coordonnateur a travaillé beaucoup d'années au Congo. Nous avons le même type d'activités. Ce n'est pas simplement une donation d'argent, c'est un programme de guérison psycho-sociale, pour aider des projets pouvant générer des revenus. Il y a beaucoup d'activités pour aider les victimes de violences sexuelles, elles sont ciblées sur les réalités de la vie ici, pour les nombreuses victimes de violences sexuelles", indique Mike Cole.

Pour leur part, les victimes comme Euphrasie gardent en tête leur besoin de justice. "La CPI doit continuer ce combat pour que la justice soit faite et une justice équitable", dit-t-elle.

De nombreuses victimes de violences sexuelles en période de conflit subissent la loi du silence. Mais cette activité de la CPI relance l'espoir des victimes, avec notamment aussi l'arrivée du nouveau procureur Kharim Khan.