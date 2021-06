Algérie: Ligue 2 - Verdict final samedi pour les play-offs et le maintien

Alger — La 22e et dernière journée de Ligue 2, prévue samedi à 16h00, permettra de connaître qui de la JSM Béjaïa ou du RC Arbaâ accompagnera le MCB Oued Sly et le HB Chelghoum Laïd aux play-offs donnant accès à la Ligue 1, ainsi que les quatre malheureux infortunés qui accompagneront les huit clubs déjà relégués en Inter-régions.

Les précédentes journées avaient déjà apporté leurs vérités, en annonçant notamment la descente officielle de l'AS Khroub, du CRB Ouled Djellal, du DRB Tadjenanet, du MSP Batna, du WR M'Sila, de l'USM Blida, de l'US Remchi et de l'OM Arzew. Un bilan incomplet cependant, car outre le troisième et dernier candidat aux play-offs, il reste à connaître les quatre formations qui iront au purgatoire.

Un triste sort qui devrait se jouer entre sept clubs : trois dans le groupe Centre (CR Béni-Thour, Amel Boussaâda et IB Lakhdaria) et quatre dans le groupe Ouest (CRB Aïn Oussera, RCB Oued R'hiou, SC Aïn Defla et IRB El Kerma), alors que dans le groupe Est, les jeux sont faits depuis belle lurette déjà, aussi bien pour les play-offs que pour la relégation.

Dans d'autres circonstances, certains matchs inscrits au programme de cette 22e journée, comme US Chaouia - HB Chelghoum Laïd, CA Batna - MO Constantine, CR Témouchent - MCB Oued Sly et surtout le derby algérois entre l'ES Ben Aknoun et le RC Kouba, auraient probablement figuré à l'affiche. Mais finalement, les seuls duels qui vaudront le détour samedi seront les confrontations ayant un rapport direct avec l'accession ou la relégation.

Des duels qui se joueront majoritairement à distance, le match SC Aïn Defla - IRB El Kerma, entre le 9e qui reçoit le 10e, étant le seul à opposer deux concurrents directs pour le maintien.

Ainsi, pour le dernier billet donnant accès aux play-offs, le RC Arbaâ (leader) ira chez l'USM Blida, lanterne rouge du groupe Centre et premier club de Ligue 2 à avoir été officiellement relégué au palier inférieur, au moment où la JSM Béjaïa (2e) se déplacera chez le WR M'sila (11e/également relégué).

Dans la course à la survie, les matchs les plus intéressants à suivre seront probablement les duels à distance USM El Harrach - IB Lakhdaria, MO Béjaïa - Amel Boussaâda et WA Boufarik - CR Béni-Thour.

Les conditions d'avant-match semblent identiques pour les trois candidats au maintien, qui auront la malchance de jouer tous en déplacement, et avec l'obligation de gagner pour espérer se sauver.

Dans le groupe Ouest, et outre le duel direct SCAD-IRBEK, les matchs à enjeu sont CRB Aïn Oussera - MC Saïda et US Remchi - RCB Oued R'hiou, car susceptibles de désigner l'autre club relégué.