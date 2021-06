Togo: Louer un avion privé ? Rien de mieux

Pourquoi voyager en vol commercial quand on peut louer un jet. Plus simple, plus cher, mais tellement plus pratique.

A l'écart du terminal de l'aéroport de Lomé, LTI a installé sa base d'avions d'affaires.

LTI (Liza Transport International) dispose de deux hangars pour accueillir des avions et des hélicoptères et pour y assurer la maintenance.

LTI appartient au Groupe burkinabé Ebomaf.

La compagnie dispose de deux Airbus Corporate (A319CJ et A318 Elite), de deux Falcon (8X et 900 EX), d'un King Air et de deux hélicoptères (A109S) et Augusta 139.