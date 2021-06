Togo: Les contribuables en ont déjà ras-le-bol des taxes et des tickets municipaux

Ceci n'est qu'une lecture faite par le Maire Adjoint de la Commune de Golfe 2, Pasteur Edoh Komi. Lisez !

"A la lecture de deux ans d'exercice et de gestion des communes, un sondage d'opinions auprès des populations par rapport aux taxes municipales ne serait pas favorable aux élus du 30 juin 2019. Pour cause, la colère des contribuables par rapport aux taxes municipales qui deviennent de véritable joug à leurs cous.

À cet effet, il est impérieux que nous les maires, fassions profil bas en demandant aux collecteurs d'adopter une méthode pédagogique dans le recouvrement des taxes. Car " Nous n'avons pas été élus pour accroître la misère et le malheur des concitoyens mais pour améliorer leurs conditions de vie. Deux ans après les élections locales du 30 juin 2019, les populations déchantent de partout et se plaignent d'un grand fossé qui s'établit entre eux et les administrations municipales. Les taxes ne sont pas de trop mais les méthodes pour les recouvrer laissent à désirer et compromettent dangereusement le but de la décentralisation (développement par les populations et pour les populations).

Par exemple, le PERMIS DE CONSTRUIRE est une taxe obligatoire pour tout citoyen qui veut construire mais il faut d'abord sensibiliser les populations et ne pas les amender du coup avec des méthodes fortes comme si l'on emmenait les animaux à l'abattoir. Il faut que nous disions aux populations leurs devoirs sans oublier de leur donner ce dont ils ont droits. Car la décentralisation c'est du DONNER et du RECEVOIR.

Les communes ont besoin des taxes au même moment que les populations ont besoin de vivre. Avec des populations, créerons des richesses et il nous faut les inviter à faire preuve de bonne volonté et d'honnêteté pour accomplir leurs devoirs civiques... Il nous accompagner doucement et progressivement les populations au payement des taxes municipales et non avec les mesures fortes et violentes dont elles commencent par avoir horreur. Pasteur Edoh KOMI Premier adjoint au maire commune Golfe 2".