Pas de 200 médecins et une logistique d'une quarantaine de millions sont mobilisés dans le département de Mbour par le maire et directeur du Centre des œuvres des œuvres universitaires de Dakar, Maguette Sène, et l'association locale des maires. De manière unanime, tous ses collègues ont tressé des lauriers au maire suite à la mise en œuvre des consultations médicales gratuites avec la remise des médicaments aux patients

Se responsables de violations graves des droits de l'Homme ». lon Maguette Sène, pour assurer des consultations médicales gratuites dans les seize communes de la Petite côte, un lot de 3500 patients a été déjà vu et traité dans une dizaine de communes. Le démarrage a eu lieu en début de semaine dans la commune de Ngaparou et la clôture aura lieu à Malicounda et va être marquée par l'inauguration d'infrastructures sanitaires. Les besoins en matière de santé sont cruciaux, selon lui. Trois jours après le démarrage, le maire Maguette Sène a salué les maires ayant répondu aux attentes pour trouver des médicaments.

Il a apprécié le concours des agents de santé ayant collaboré pour le bon déroulement des consultations gratuites. « L'accès universel à la santé est une vision et une ambition du chef de l'Etat », a précisé le maire de Malicounda. Il a tenu à répondre à des préoccupations des communes comme Fissel réalisant peu à peu sa couverture en poste.

A l'en croire, chaque maire du département de Mbour a fait des efforts mais tout n'est pas encore au point. Des postes de santé ont encore des problèmes d'ambulance et il les invités à faire plus d'efforts dans les domaines de la santé et de l'éducation. Les étapes de Fissel et de Somone ont été marquées par des remerciements mais aussi par des demandes d'ambulance pour Tokomak (Fissel)

Les maires de Somone et de Ndiaganiao ont dit toute leur satisfaction avec l'initiative soulageant les populations gratifiées de prestations et de soins pas toujours à avoir. Boucar Sadji le maire de la Somone a magnifié cet élan communautaire des maires du département de Mbour. Il a remercié le personnel et les étudiants en médecine impliqués dans cette campagne de consultations gratuites.