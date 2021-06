Afrique de l'Ouest: BRVM - Embellie des indicateurs clés en fin de semaine

Les indicateurs clés de la Bourse Régionale des valeurs mobilières (BRVM) ont terminé la séance de cotation du vendredi 25 juin 2021 en hausse.

La valeur totale des transactions a ainsi enregistré une augmentation de 2,223 milliards FCFA, s'établissant à 3,400 milliards FCFA contre 1,177 milliard FCFA la veille.

Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 26,152 milliards FCFA à 4862,716 milliards FCFA contre 4836,564 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations se retrouve avec une augmentation de 1,23 milliard FCFA à 6621,651 milliards FCFA contre 6620,121 milliards FCFA a l'issue de la séance de cotation du 24 juin 2021.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a eu un gain de 0,84% à 131,82 points contre 130,72 points la veille. De son cote, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a gagné 0, 54% à 161,58 points contre 160,71 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 1 700 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 6,98% à 690 FCFA), BOA Niger (plus 5,56% à 3 895 FCFA), BOA Sénégal (plus 2,93% à 1 755 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 1,99% à 13 840 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,74% à 415 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 700 FCFA), Société Ivoirienne de Banque (moins2,79% à 3 305 FCFA), BOA Mali (moins 2,70% à 1 440 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 2,08% à 470 FCFA).